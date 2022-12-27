Land Rover Defender впервые станет электромобилем — Finance.ua

Land Rover Defender впервые станет электромобилем Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Land Rover Defender впервые станет электромобилем, Фото: Land Rover

Land Rover Defender получит электронную версию. Она появится уже у нынешнего поколения внедорожника: презентация запланирована на 2025 год, а старт продаж — на 2026 год.

Об этом стало известно сайту Auto Express.

В Land Rover планируется старт масштабной электрификации своего модельного ряда. «Зеленые» версии появятся не только у Defender, но и у роскошных Range Rover и Range Rover Sport.

Фото: Ленд Ровер

Ожидается, что электромобилями станут все три модификации Land Rover Defender — короткая трехдверная 90, пятидверная 110 и удлиненная 130.

Судя по первым рендерам, электрический вариант не слишком изменится снаружи — дизайнеры ограничатся измененными бамперами и радиаторной решеткой. В салоне установят увеличенный экран мультимедиа.

Характеристики Land Rover Defender содержатся в секрете. Известно, что он получит два электромотора и привод с векторизацией тяги, а батарея емкостью около 100 кВт∙ч позволит проезжать более 480 км без подзарядки.

Фокус По материалам:

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