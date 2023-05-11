Lancia анонсировала четыре новых модели — Finance.ua

Lancia анонсировала четыре новых модели Сегодня 07:21 — Технологии&Авто

Lancia анонсировала четыре новых модели

Знаковый бренд Lancia активно готовится к своему возрождению, заявлено, что в рамках перезапуска марки она получит новый фирменный дизайн в концепции Pu+Ra.

Первым предвестником следующей вехи в истории итальянского автопроизводителя стал футуристический прототип Lancia Pu+Ra HPE, за которым последовал анонс уже более приземленных моделей. К концу текущего десятилетия Lancia выпустит как минимум четыре новых модели. Конечно, все новые модели будут являться электромобилями.

Первым новым поколением Lancia станет хэтчбек Lancia Ypsilon, который выйдет в 2024 году. Годом позже, в 2025-м, появится его «заряженная» модификация HF. Следом на рынке появится кроссовер, без которого невозможно представить ни одну современную марку.

В 2026 году состоится премьера электрического кроссовера, который ранее был анонсирован как Lancia Aurelia, но в результате переименован в Lancia Gamma. На 2027 год новинок не заявлено, а в 2028 году будет показан хэтчбек Lancia Delta нового поколения.

Более подробная информация о новинках, которые пока представлены исключительно в формате наименований с датами дебюта, будет раскрываться ближе к официальной премьере каждой из новинок.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.