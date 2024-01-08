Lamborghini, на котором ездил Дональд Трамп, пустят с молотка — Finance.ua
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Lamborghini, на котором ездил Дональд Трамп, пустят с молотка

Фондовый рынок
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Lamborghini, на котором ездил Дональд Трамп, пустят с молотка
Lamborghini, на котором ездил Дональд Трамп, пустят с молотка
Lamborghini Diablo — редкий суперкар, выпущенный в 1990—2001 годах. Исключительный дизайн, мощный V12-двигатель, высокая скорость и высокотехнологичные решения делают его величественным автомобилем, завоевавшим расположение автолюбителей.
Один из немногих существовавших до сих пор экземпляров когда-то принадлежал экс-президенту США Дональду Трампу. Сейчас его планируют продать — аукцион состоится в период с 20 по 28 января.
Автомобиль выпускался в течение 11 лет, но счастливыми обладателями индивидуальных конфигураций были далеко не все. Но в Lamborghini не смогли отказать эпатажному миллиардеру. По-видимому, он предложил кругленькую сумму за это авто.
Этот итальянский суперкар выпущен в 1997 году. Родстер окрашен в редкий цвет Blu Le Mans — есть только один экземпляр. В собственности Дональда Трампа этот автомобиль был до 2002 года. Затем у спорткара было еще 2 владельца.
На одометре Diablo VT сейчас около 40 тысяч километров. Это очень мало как для авто такого возраста, у которого было три владельца. К тому же суперкар внешне находится в безупречном состоянии.
Редким этот автомобиль не только из-за цвета кузова. Дело в том, что с 1997 по 1999 год в США поставили только 132 экземпляра этого суперкара — такой тогда была квота для американских граждан.
Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска оснащался 5.7-литровым V12-двигателем, развивавшим 529 лошадиных сил и 605 Нм крутящего момента. Этот суперкар использовал полный привод и мог разгоняться до 100 км/ч за около 4 секунд. Его максимальная скорость превышала 320 км/ч.
Пока не известно, сколько будущему владельцу придется заплатить за автомобиль Трампа. Но обычно даже не редкие и не эксклюзивные родстеры с аукциона Barret-Jackson продают не менее чем за 200 тысяч долларов. Конечно, персона бывшего президента повысит цену и подогреет интерес публики.
По материалам:
Телеграф
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