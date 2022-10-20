Львовский ювелирный завод за ₴185 миллионов приобрела киевская фирма — Finance.ua

Львовский ювелирный завод за ₴185 миллионов приобрела киевская фирма Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Киевское ООО «Джи Ди Си Украина» заплатило за ювелирный завод 185,4 млн грн. Аукцион не состоялся, поскольку фирма оказалась единственным претендентом на покупку завода.

Данные об этом размещены в системе Prozorro. Продажи

Отмечается, что аукцион по продаже Львовского ювелирного завода был запланирован на 20 октября, но очереди из покупателей не оказалось. Единственным претендентом было ООО «Джи Ди Си Украина». Его первоначальное предложение — 185 398 855 грн — и стало победной ставкой. Стартовая цена завода была определена на уровне 144,28 млн грн. Следовательно, ООО «Джи Ди Си Украина» объявили победителем 19 октября.

По данным YouControl, ООО «Джи Ди Си Украина» зарегистрировано в Киеве, а его конечный бенефициар — Зварич Павел Романович. Основной вид деятельности: предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Как сообщалось, Львовский ювелирный завод — последнее предприятие, которое оставалось в Фонде госимущества Украины в своей сфере. Завод до сих пор работает: производит ювелирные украшения и реализует в магазине, который находится на его территории. Сейчас здесь работают 92 человека. Львовский ювелирный завод имеет в постоянном пользовании земельный участок площадью 2,1 га.

По условиям приватизации покупатель будет обязан сохранять производство и коллектив всего полгода.

Львовский ювелирный завод сейчас — самый дорогой объект, который приватизировали в этом году во Львовской области.

Справка Finance.ua:

с 19 сентября по 18 октября 2022 года в Украине состоялось 16 аукционов малой приватизации на общую сумму 921,8 млн грн.

Наибольшим спросом у бизнеса пользуются спиртзаводы и комбинаты хлебопродуктов, модернизация которых позволит обеспечить продовольственную безопасность страны.

Правительство планирует найти новых владельцев для 150 государственных предприятий в рамках малой приватизации в течение 2022 года.

Укрінформ По материалам:

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