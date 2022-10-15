Льготный проезд: кто может бесплатно пользоваться общественным транспортом — Finance.ua

Льготный проезд: кто может бесплатно пользоваться общественным транспортом
В Украине есть категория граждан, имеющих право на льготный проезд. Единственное условие — при себе нужно иметь подтверждающие документы.
Об этом пишут факты ICTV.
Бесплатно пользоваться маршрутным такси могут:
- участники боевых действий — нужно иметь удостоверение участника боевых действий;
- лица, получившие инвалидность в результате боевых действий — необходимо иметь при себе удостоверение установленного образца;
- пострадавшие участники революции достоинства — иметь соответствующее удостоверение.
Дело в том, что маршрутные такси принадлежат частным перевозчикам, потому не все льготники имеют право на бесплатный проезд в них.
Следует отметить, что в каждом городе этот список может быть расширен. Это зависит от решений каждого частного перевозчика.
Кто может бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом
К пассажирскому городскому транспорту относятся метрополитен, трамваи, троллейбусы, автобусы и такси. Право бесплатно пользоваться этим транспортом (кроме маршрутных такси) имеют:
- человек, сопровождающий лицо с инвалидностью I группы — необходимое удостоверение установленного образца;
- родители, которые находятся на содержании военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести;
- госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;
- полицейские при исполнении полномочий, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;
- реабилитированные лица, ставшие инвалидами в результате репрессий;
- граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС (1, 2 категории и дети, получившие инвалидность вследствие катастрофы) — иметь документы, подтверждающие причастность к категории;
- лица и дети с инвалидностью (I и II группы) — это можно подтвердить удостоверением;
- пенсионеры по возрасту (кроме метро и маршрутного такси);
- ветераны — иметь при себе удостоверение установленного образца;
- дети из многодетных семей;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети до 6 лет (можно провозить одного ребенка без права на занятие им отдельного места) могут пользоваться только автомобильным транспортом.
Следует отметить, что водитель пассажирского городского транспорта не может отказать в бесплатной перевозке людей, которые относятся к одной из этих категорий и показали соответствующий документ.
Если водитель безосновательно отказывает в льготном проезде, его могут оштрафовать на 850 грн.
Кроме того, перевозчики не могут по своему усмотрению устанавливать количество льготных пассажиров, которых они должны перевозить.
Что делать, если водитель отказал в льготном проезде
Если вам безосновательно отказали в бесплатной перевозке, необходимо:
- узнать контактные данные перевозчика;
- фамилия, имя и отчество водителя;
- записать номер транспортного средства;
- приобрести и сохранить билет;
- запомнить время и маршрут;
- в случае обращения в суд необходимо наличие свидетелей.
Далее вы можете обратиться с жалобой и заявлением:
- к работникам полиции (отказ в льготном проезде) — 102;
- в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (пр. Победы, 14, г. Киев, 01135, телефон горячей линии Укртрансбезопасности:
044 351-47-66);
- в территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- в транспортный отдел городского совета
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Поделиться новостью