Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений — Finance.ua

Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений Сегодня 14:06 — Энергетика

Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений

В столице начинают действовать плановые графики отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, которые позволили стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте . Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак», — говорится в сообщении.

Как отмечают энергетики, после того, как свет появляется, все одновременно включают большое количество энергоприборов. Поэтому возникает много аварий на распределительных сетях.

«Наши бригады в режиме 24/7 производят ремонты и возобновляют поставки света. Мы просим вас сразу после того, как свет появился включать энергоемкие приборы поочередно — сначала воспользоваться одним, потом отключить его и пользоваться другим. Это поможет избежать аварий и сохранить свет в вашем и соседних домах», — добавили в ДТЭК.

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