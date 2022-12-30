Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений — Finance.ua
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Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений

Энергетика
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Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений
Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений
В столице начинают действовать плановые графики отключения света.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
«Совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, которые позволили стабилизировать ситуацию в Киеве. Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, размещенных на сайте. Сможем их придерживаться в случае, если не будет новых атак», — говорится в сообщении.
Как отмечают энергетики, после того, как свет появляется, все одновременно включают большое количество энергоприборов. Поэтому возникает много аварий на распределительных сетях.
«Наши бригады в режиме 24/7 производят ремонты и возобновляют поставки света. Мы просим вас сразу после того, как свет появился включать энергоемкие приборы поочередно — сначала воспользоваться одним, потом отключить его и пользоваться другим. Это поможет избежать аварий и сохранить свет в вашем и соседних домах», — добавили в ДТЭК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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