Квартирный вопрос: как изменились цены в Киеве, Днепре, Львове (инфографика) — Finance.ua

Квартирный вопрос: как изменились цены в Киеве, Днепре, Львове (инфографика)

Сегодня 14:03 — Недвижимость

19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости, поэтому украинцы в отдельных регионах теперь могут стать владельцами новой квартиры, хоть и с определенными уточнениями.

Какие условия диктует рынок недвижимости военного времени и где в Украине сейчас цены на квартиры доступнее, чем до войны, проанализировали в аналитике OLX Недвижимость.

Как изменились цены на квартиры после вторжения рф

После разблокирования реестра недвижимого имущества рынок в Украине оживает: есть определенный спрос, особенно со стороны внутриперемещенных украинцев, вместе с тем появляется все больше предложений от продавцов. Что касается цен, то они несущественно выросли, а отдельные типы жилья, наоборот, стали доступнее.

В Киеве несколько подешевело жилье в жилом фонде с 2011 года.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь сейчас стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно.

Также несколько снизились в цене однушки: на вторичном фонде квартиры подешевели на 6% по сравнению с февралем, а в новостройках — на 5,4%.

средняя стоимость квартир несколько выросла. Все типы жилой недвижимости в городе начали расти в цене еще до начала российского вторжения. Так, например, во время пикового периода на рынке (с сентября по ноябрь) однокомнатную квартиру во вторичном фонде можно было приобрести за $35,5 тысяч, а в новостройке — почти за $46 тысяч. В последний довоенный месяц средняя цена на квадратные метры повысилась еще на 5-6%. Во Львове средняя стоимость квартир несколько выросла. Все типы жилой недвижимости в городе начали расти в цене еще до начала российского вторжения. Так, например, во время пикового периода на рынке (с сентября по ноябрь)во вторичном фонде можно было приобрести за $35,5 тысяч, а в новостройке — почти за $46 тысяч. В последний довоенный месяц средняя цена на квадратные метры повысилась еще на 5-6%.

Несмотря на временную приостановку работы рынка по всей Украине, стоимость жилья в городе Льва в апреле продолжила расти.

Так, если сравнивать расценки на однушки во Львове сейчас и в феврале, то подорожание составляет еще 3-5%, в зависимости от типа дома.

В Днепре упали в цене квартиры в жилом фонде с 2011 года. Более того, цены сейчас даже ниже, чем осенью, когда рынок недвижимости обычно переживает «бум» продаж. Так, в феврале стоимость квадратных метров выросла, а сейчас снова снизилась.

однушки подешевели на 6,5%, двухкомнатные квартиры стоят на 10% меньше, а трешки — на 12,5%. Снизились цены и в Если сравнивать цены, топодешевели на 6,5%,квартиры стоят на 10% меньше, а— на 12,5%. Снизились цены и в новостройках города.

По сравнению с февралем однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%, двухкомнатные — на 19%, а вот трехкомнатные подорожали на 3,5%.

В условиях военного положения рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями, которые делают невозможным мошенничество в сфере недвижимости. Так что если вы планируете выставить квартиру на продажу или же, наоборот, хотите приобрести, обратите внимание на следующие уточнения от президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Юрия Питы:

Не все нотариусы смогут оформлять покупку-продажу жилья. В Минюсте составили перечень специалистов, имеющих доступ к реестру недвижимого имущества и право заверять соответствующие соглашения. Таким образом, в правительстве стремятся привлечь к рынку купли-продажи жилья только добросовестных нотариусов. Запрещается продавать жилье на основании доверенности. Это означает, что владелец помещения должен присутствовать при заключении соглашения. В свою очередь если вы покупатель и не можете лично прибыть на подписание необходимых документов, то можете воспользоваться доверенностью. Купля-продажа объекта возможна только на неоккупированных территориях и оформляется по местонахождению жилья. В настоящее время доступ к реестрам разблокирован только в подконтрольных городах и селах. В то же время ввели ограничения относительно места регистрации объекта. Это значит, что для покупки квартиры в Ужгороде можно обратиться только к нотариусам в Закарпатской области, в Днепре — в Днепропетровской. Запрещено продавать недвижимость, которая зарегистрирована меньше, чем за месяц до продажи. Это ограничение ввели для того, чтобы предотвратить спекуляцию и перепродажу квадратных метров. То есть если вы владеете квартирой менее 30 дней, то не имеете права ее продать. Исключение составляет только недвижимость, которую вы получили в наследство. Запрещено вносить недвижимость в уставный капитал юридического лица. На период действия военного положения только физические лица могут стать владельцами жилья. В то же время, если вы захотите выйти из состава юридического лица и получить в собственность его уставный недвижимый капитал, то пока идет война, эта опция для вас будет недоступна.

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