Курс евро к доллару упал до минимума 2002 года — Bloomberg — Finance.ua
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Курс евро к доллару упал до минимума 2002 года — Bloomberg

Валюта
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Курс евро к доллару упал до минимума 2002 года — Bloomberg
Курс евро к доллару упал до минимума 2002 года — Bloomberg
Европейская валюта ослабла против американского доллара, обновив минимум, последний раз фиксировавшийся 20 лет назад.
Об этом сообщает Bloomberg.
В частности, курс евро упал на 0,9% до отметки в $0,9951, что ниже предыдущего минимума 2022 года в $0,9952. После падения он снова торгуется на уровнях, последний раз наблюдавшихся в 2002 году, всего через несколько лет после появления валюты.
Как отмечает издание, на стоимость европейской валюты оказывают непосредственное влияние ряд факторов, среди которых — война в Украине, экономические санкции против России и сильная засуха.
В этой связи эксперты крайне озабочены перспективами европейского региона.
График: Bloomberg
График: Bloomberg

Что будет с курсом валют в Украине 💸

По материалам:
УНІАН
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