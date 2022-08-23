Курс евро к доллару упал до минимума 2002 года — Bloomberg Сегодня 10:30 — Валюта

Курс евро к доллару упал до минимума 2002 года — Bloomberg

Европейская валюта ослабла против американского доллара, обновив минимум, последний раз фиксировавшийся 20 лет назад.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, курс евро упал на 0,9% до отметки в $0,9951, что ниже предыдущего минимума 2022 года в $0,9952. После падения он снова торгуется на уровнях, последний раз наблюдавшихся в 2002 году, всего через несколько лет после появления валюты.

Как отмечает издание, на стоимость европейской валюты оказывают непосредственное влияние ряд факторов, среди которых — война в Украине, экономические санкции против России и сильная засуха.

В этой связи эксперты крайне озабочены перспективами европейского региона.

График: Bloomberg

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.