Курс доллара в Украине: экономист дал совет, скупать ли валюту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Курс доллара в Украине: экономист дал совет, скупать ли валюту

Валюта
72
Курс доллара в Украине: экономист дал совет, скупать ли валюту
Курс доллара в Украине: экономист дал совет, скупать ли валюту
После отмены фиксированного курса доллар не «взлетит», прогнозирует специалист экономической экспертной платформы Олег Гетман, передает 24 канал.
По мнению эксперта, безумного роста стоимости валюты опасаться не стоит, не будет и резкой девальвации, ведь всё контролируется. Поэтому разгонять панику и скупать доллары не нужно, уверен эксперт.
Как отметил Гетман, изменение фиксированного курса на хотя бы ограниченно гибкий положительно повлияет на экономику Украины. Факторы для того, чтобы переходить к гибкому курсу или частично гибкому курсообразованию, сложились.
«В то же время, из-за того, что будет происходить умеренная девальвация гривны, для граждан это будет не совсем хорошо», — добавил экономист.
Но нужно понимать, что экономика этого требует, в частности, в связи с тем, что в Украине наблюдается дисбаланс импорта и экспорта, отметил Гетман.
Кстати, рады анонсировать уникальное событие! Конференция ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! Предлагаем инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров.

Хочу участвовать 😎

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.