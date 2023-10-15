Курс доллара в Украине: экономист дал совет, скупать ли валюту — Finance.ua

Курс доллара в Украине: экономист дал совет, скупать ли валюту Сегодня 09:35 — Валюта

Курс доллара в Украине: экономист дал совет, скупать ли валюту

После отмены фиксированного курса доллар не «взлетит», прогнозирует специалист экономической экспертной платформы Олег Гетман, передает 24 канал.

По мнению эксперта, безумного роста стоимости валюты опасаться не стоит, не будет и резкой девальвации, ведь всё контролируется. Поэтому разгонять панику и скупать доллары не нужно, уверен эксперт.

Как отметил Гетман, изменение фиксированного курса на хотя бы ограниченно гибкий положительно повлияет на экономику Украины. Факторы для того, чтобы переходить к гибкому курсу или частично гибкому курсообразованию, сложились.

«В то же время, из-за того, что будет происходить умеренная девальвация гривны, для граждан это будет не совсем хорошо», — добавил экономист.

Но нужно понимать, что экономика этого требует, в частности, в связи с тем, что в Украине наблюдается дисбаланс импорта и экспорта, отметил Гетман.

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УНІАН По материалам:

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