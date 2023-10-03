Курс доллара в рф снова достиг отметки в 100 рублей — Finance.ua
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Курс доллара в рф снова достиг отметки в 100 рублей

Валюта
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Под влиянием оттока иностранной валюты и сокращения профицита текущего счета в рф курс доллара вновь вырос отметки в 100 рублей на утренних торгах.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что после 7 часов утра курс доллара снизился ниже отметки в 100 рублей, а по состоянию на 7:22 котировки составляет 99,90 рублей за доллар.
Кроме того, рубль по отношению к евро вырос на 0,33% и торговался на уровне 104,61.
«Российская валюта, как правило, находится под давлением в начале каждого месяца, после того как теряет поддержку благоприятного налогового периода в конце месяца, когда экспортеры обычно конвертируют валютную выручку для выполнения местных обязательств», — говорится в сообщении.
Также аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что Центробанк рф, также борющийся с устойчивым инфляционным давлением, вновь ужесточит монетарную политику на следующем запланированном заседании 27 октября.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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