Курс доллара уже на 15% выше официального: эксперты рассказали, что будет с гривной — Finance.ua

Украинские импортеры уже скорректировали бизнес-планы с учетом предполагаемой девальвации в будущем.
«Большинство поставщиков подняли закупочные цены от 10 до 15%», — рассказывает генеральный директор COMFY Игорь Хижняк. Среди причин, кроме роста расходов на логистику и риски, не покрываемые страховыми компаниями, есть и валютный курс.
Курс на неофициальном рынке отклоняется на 10-15% от официального, подтверждает начальник отдела аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. Отмена валютных ограничений, считает он, приведет к приближению официального курса к рыночному.
Нацбанк будет держать фиксированный курс до окончания войны, заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук месяц назад. «Я не уверен, что курс останется фиксированным до завершения военных действий», — говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.