Курс доллара уже на 15% выше официального: эксперты рассказали, что будет с гривной — Finance.ua

Курс доллара уже на 15% выше официального: эксперты рассказали, что будет с гривной

Сегодня 13:02 — Валюта

Курс доллара в Украине уже на 15% выше официального, украинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны.

Об этом пишет Forbes

Украинские импортеры уже скорректировали бизнес-планы с учетом предполагаемой девальвации в будущем.

«Большинство поставщиков подняли закупочные цены от 10 до 15%», — рассказывает генеральный директор COMFY Игорь Хижняк. Среди причин, кроме роста расходов на логистику и риски, не покрываемые страховыми компаниями, есть и валютный курс.

Курс на неофициальном рынке отклоняется на 10-15% от официального, подтверждает начальник отдела аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. Отмена валютных ограничений, считает он, приведет к приближению официального курса к рыночному.

Нацбанк будет держать фиксированный курс до окончания войны, заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук месяц назад. «Я не уверен, что курс останется фиксированным до завершения военных действий», — говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

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