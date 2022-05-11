Курс доллара уже на 15% выше официального: эксперты рассказали, что будет с гривной — Finance.ua
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Курс доллара уже на 15% выше официального: эксперты рассказали, что будет с гривной

Сегодня 13:02Валюта
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Курс доллара в Украине уже на 15% выше официального, украинцам следует подготовиться к возможной девальвации гривны после войны.
Об этом пишет Forbes.
Украинские импортеры уже скорректировали бизнес-планы с учетом предполагаемой девальвации в будущем.
«Большинство поставщиков подняли закупочные цены от 10 до 15%», — рассказывает генеральный директор COMFY Игорь Хижняк. Среди причин, кроме роста расходов на логистику и риски, не покрываемые страховыми компаниями, есть и валютный курс.
Курс на неофициальном рынке отклоняется на 10-15% от официального, подтверждает начальник отдела аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын. Отмена валютных ограничений, считает он, приведет к приближению официального курса к рыночному.

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Нацбанк будет держать фиксированный курс до окончания войны, заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук месяц назад. «Я не уверен, что курс останется фиксированным до завершения военных действий», — говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.
По материалам: УНІАН
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