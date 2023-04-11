Курс доллара перед Пасхой: банкир дал прогноз до 16 апреля — Finance.ua
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Курс доллара перед Пасхой: банкир дал прогноз до 16 апреля

Валюта
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В предпраздничную неделю перед Пасхой наличный курс доллара и евро в Украине может несколько снизиться.
Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, который отметил, что в целом ситуация на валютном рынке в указанный период будет оставаться стабильной.
«Мы предполагаем, что с 10 по 16 апреля наличный курс доллара и евро по сравнению с 20-27 марта может несколько снизиться (на 3-4 процента), соответственно, несколько изменится валютный коридор колебаний — до 37,0 — 37,60 грн/долл. и 39,5 — 41,00 грн/евро», — отметил эксперт.
Главная причина такого ослабления курсов заключается в росте активности на рынке накануне Пасхи, добавил Марченко.
Он прогнозирует, что уже с 17 апреля на рынке следует ожидать планомерного «снижения» валютных курсов до экономически объективных границ.
«Не исключено, что нас ждет новый коридор в 36,9 — 37,5 грн/долл. и 40 — 41 грн/евро».
По материалам:
УНІАН
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