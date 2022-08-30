Курс доллара осенью: что повлияет на стабильность гривны — Finance.ua
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Курс доллара осенью: что повлияет на стабильность гривны

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Курс доллара осенью: что повлияет на стабильность гривны
Курс доллара осенью: что повлияет на стабильность гривны
На курс доллара осенью будут влиять два основных фактора — ситуация на фронте и политика Национального банка Украины.
Такое мнение высказал частный инвестор Василий Матий. Эксперт уточнил, что ситуация на фронте влияет на общеэкономическую обстановку в стране, а политика НБУ борется с возникающими кризисами, сообщил 24 канал.
«От продолжительности боевых действий, влияющих на нашу экономику, ведения бизнеса и экспорта продукции из Украины. И от политики Нацбанка, потому что в зависимости от того, какой объем золотовалютных резервов НБУ готов показать для поддержания курса, это напрямую и повлияет на конечное значение курса. Объем же золотовалютных резервов зависит от объема западной поддержки, которую мы получаем от наших партнеров», — говорит Матий.
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По мнению экономического эксперта Даниила Монина, курс доллара пока будет находиться в стабильной зоне около 40-41 гривны за доллар, чему будут способствовать ряд факторов, таких как:
  • отсрочка выплат долгов;
  • приходящие гранты;
  • зерновой экспорт.

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По материалам:
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