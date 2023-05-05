Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года. Регулятор назвал причины — Finance.ua

Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года. Регулятор назвал причины Сегодня 13:01 — Валюта

Курс доллара на наличном рынке упал до минимума с лета 2022 года. Регулятор назвал причины

В апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 2,0% до 37,78 гривен. Курс снизился до минимума с лета 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,0%.

Таблица: РБК-Украина

По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за апрель 1 399,8 млн долларов. При этом у населения купили 1 194,9 млн долларов.

Большинство сделок совершили небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 996,9 млн долларов и купили 999,9 млн долларов.

Читайте также Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза

Причины падения курса доллара

Как говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины, курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями.

Ситуация на валютном рынке была неоднородна в течение первого квартала 2023 года. В начале года спрос на валюту оставался высоким, прежде всего, отражая значительные расходы правительства в конце 2022 года.

В дальнейшем спрос постепенно ослаблялся, в частности, благодаря лучшей ситуации в энергетическом секторе. Также существенно снизились объемы чистой покупки банками иностранной валюты в собственную позицию, в первую очередь из-за уменьшения перечислений международным платежным системам, говорится в обзоре.

Читайте также Изменится ли курс доллара в Украине в мае — Фурса

Кроме того, весной существенно снизились объемы покупки безналичной валюты населением. Уменьшился и спрос на иностранную валюту на наличном рынке, что показало заметное сужение спреда между наличным и официальным курсом (с около 12% в конце декабря 2022 года — до 3,6% в конце марта 2023 года).

Кроме мер НБУ, этому также способствовало сезонное увеличение предложения наличной иностранной валюты аграриями, которые закупали посевной материал, удобрения и горючее для посевной.

«В то же время курсовая устойчивость в значительной степени обеспечивается жесткими валютными ограничениями. Эффективность последних со временем ослабляется, а их ограничительное влияние на экономическую активность — наоборот, усиливается. Поэтому проведение валютной либерализации в обозримой перспективе становится все более актуальным. Значительные объемы международной помощи и улучшение ситуации на валютном рынке» с начала 2023 года формируют предпосылки для постепенного смягчения административных ограничений", — говорится в отчете.

Напомним, за 2022 год курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7% до 40,19 гривен за доллар. НБУ не меняет официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года — 36,6 гривен за доллар.

Справка Finance.ua:

в течение апреля колебания наличного курса происходили в пределах 0,7%, а по итогам месяца курс гривны по отношению к доллару почти не изменился;

курс доллара в Украине больше всего зависит от динамики поставок международной финансовой помощи нашему государству. Только остановка или существенная задержка финпомощи может привести к катастрофической девальвации гривны;

по прогнозу ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, мы можем закончить войну с курсом, например в 40 гривен за доллар. А через несколько месяцев после победы гривна начнет свое усиление. То есть курс будет 38, а затем и 36 за доллар.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.