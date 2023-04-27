Изменится ли курс доллара в Украине в мае — Фурса Сегодня 19:03 — Валюта

До конца мая наличный курс доллара в Украине серьезно меняться не будет, стоимость американской валюты может постепенно снижаться до официального курса.

Не стоит ожидать, что цена доллара серьезно изменится до конца весны, пишет Obozrevatel, ссылаясь на прогноз инвестиционного банкира Сергея Фурсы. По данным эксперта, украинский валютный рынок сейчас находится в стабильном состоянии, благодаря международной помощи резервы Национального банка пополняются.

Напомним, НБУ выполнил условие программы с МВФ и ужесточил надзор за финансовым рынком.

Справка Finance.ua

названо главное условие стабильности гривны: озвучен прогноз по курсу доллара в Украине;

курс доллара на наличном рынке в Украине на прошлой неделе продолжил укрепляться на 1% до 37,7-38,3 грн/$. Причиной этому могут быть ограничения на экспорт украинского зерна со стороны европейских соседей.



УНІАН По материалам:

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