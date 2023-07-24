Курс доллара: банкиры улучшили прогнозы — Finance.ua

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Курс доллара: банкиры улучшили прогнозы

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Инфляционные и курсовые ожидания в Украине продолжают улучшаться. Банкиры обновили прогнозы.
Об этом сообщает НБУ.
По данным НБУ, банкиры в июле прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 41,38 грн/доллар.
Курс доллара: банкиры улучшили прогнозы
Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 39,54 грн/доллар (прогноз июнь), население Украины — 39,66 грн/доллар (данные за июнь), а руководители предприятий — 40,43 грн/доллар (май).
Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился за июнь на 0,9% до 37,24 гривны до минимума с мая прошлого года. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 7,3%.

Инфляция

Банкиры также улучшили ожидание роста потребительских цен за следующие 12 месяцев до 13,6% с 17,4% в апреле.
Финансовые аналитики ожидают инфляцию 13,5% (прогноз за июнь), население Украины — 14,0% (данные за июнь), а руководители предприятий — 15,7% (май).
По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 12,8% - минимума с начала войны. В июне цены выросли на 0,8%, с начала года — на 4,6%. НБУ ожидает, что до конца года она будет меньше 15%, а в 2024 году — меньше 10%.
По материалам:
РБК-Україна
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