Курс Bitcoin в начале октября преодолел отметку в 28 000 долларов — Finance.ua
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Курс Bitcoin в начале октября преодолел отметку в 28 000 долларов

Криптовалюта
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Курс Bitcoin в начале октября преодолел отметку в 28 000 долларов
Курс Bitcoin в начале октября преодолел отметку в 28 000 долларов
В понедельник, 2 октября, курс биткойна преодолел отметку в 28 тысяч долларов. Теперь актив пытается закрепиться на этом уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT.
Так, на момент написания биткоин торгуется по $28 303.
Большинство активов из топ-10 самых крупных по капитализации также находятся в «зеленой» зоне. В частности, Ethereum (ETH) торгуется на уровне $1730, Cardano (ADA) торгуется за $0,26, XRP от Ripple — за $0,52.
Рост более чем на 10% из первой десятки криптоактивов показал Solana (SOL), токен торгуется по $24,14, подорожав за сутки на 13%.
Курс Bitcoin в начале октября преодолел отметку в 28 000 долларов

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
РБК-Україна
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