Куриный индекс: сколько стоит килограмм куриного филе в мире — Finance.ua

Куриный индекс: сколько стоит килограмм куриного филе в мире Сегодня 07:34 — Мир

Куриный индекс: сколько стоит килограмм куриного филе в мире

Где в мире самая дешевая курица, а где она продукт, который не каждый может себе позволить — рассчитали эксперты портала The page, которые определяют индексы товаров в мире и сравнивают их друг с другом.

Наиболее доступным кило куриного филе оказалось в Индии — стране, где проживает больше всего в мире вегетарианцев и веганов среди населения (от 30 до 40%, по разным данным). В пересчете на гривны куриное филе в Нью-Дели дешевле, чем в Киеве.

Цены на куриное филе по сравнению со средним заработком

Самая привлекательная цена 1 кг куриного филе составляет примерно 0,1% от средней заработной платы: Вашингтон (0,1%), Канберра (0,2%). Также курица дешевая в Кейптауне (0,3%) и Пекине (0,2%).

В европейских странах этот процент больше: Париж, Варшава и Рейкьявик — по 0,4%.

Столица Украины оказалась среди городов, где этот процент тревожно перевалил за 0,5: Бразилиа (0,6%), Нью-Дели (0,6%), Астана (0,7%), Киев (0,7%). Самая дорогая курица продается в Сантьяго (1%) и Найроби (1,3%).

Если сравнить цены на кило курицы со стоимостью месячной абонплаты за интернет в разных столицах, то окажется, что в Киеве между ними небольшая разница — интернет всего на 22% дороже.

А вот например, в Канберре, где по сравнению с местными заработками выход в интернет один из самых доступных в мире, подключение к всемирной сети в 212 раз дороже кило куриного филе.

Наименее доступный интернет в Найроби, где он вдвое дороже килограмма курятины. Получается, что в Кении это примерно одинаковая роскошь.

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.