Купите Зеленую карту и получайте 15% кешбэка на горючее Сегодня 10:37 — Личные финансы

Купите Зеленую карту и получайте 15% кешбэка на горючее

Finance.ua вместе с АЗС WOG запускает акцию для клиентов, собирающихся отправиться в путешествие на авто.

При оформлении полиса Зеленая карта на любой срок получайте кешбэк 15% от стоимости полиса на карту PRIDE.

1 бонус на балансе = 1 гривна. Полученные гривны можно использовать на горючее, еду и напитки.

Как получить бонус

необходимо оформить полис Зеленая карта,

получить на email письмо-инструкцию с указанным сроком получения бонуса,

в указанный срок получить бонусы на карту PRIDE;

бонусы будут начислены на карту PRIDE по номеру телефона, указанному при оформлении полиса.



Если у вас нет карты PRIDE, WOG создаст для вас виртуальную по указанному при оформлении полиса номеру или вы можете передать бонусы на номер близкого человека.

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