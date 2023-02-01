Купите Зеленую карту и получайте 15% кешбэка на горючее
Finance.ua вместе с АЗС WOG запускает акцию для клиентов, собирающихся отправиться в путешествие на авто.
При оформлении полиса Зеленая карта на любой срок получайте кешбэк 15% от стоимости полиса на карту PRIDE.
1 бонус на балансе = 1 гривна. Полученные гривны можно использовать на горючее, еду и напитки.
Как получить бонус
- необходимо оформить полис Зеленая карта,
- получить на email письмо-инструкцию с указанным сроком получения бонуса,
- в указанный срок получить бонусы на карту PRIDE;
- бонусы будут начислены на карту PRIDE по номеру телефона, указанному при оформлении полиса.
Если у вас нет карты PRIDE, WOG создаст для вас виртуальную по указанному при оформлении полиса номеру или вы можете передать бонусы на номер близкого человека.
Оформить Зеленую карту
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