Купили спутник: Притула рассказал, на что ушли 600 миллионов, собранные на «Байракторы» — Finance.ua

Купили спутник: Притула рассказал, на что ушли 600 миллионов, собранные на «Байракторы» Сегодня 14:58 — Личные финансы

Купили спутник: Притула рассказал, на что ушли 600 миллионов, собранные на «Байракторы»

Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Это средства, которые раньше собирали на покупку трех «Байракторов».

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фонд подписал соглашение с компанией ICEYE, которая предоставляет Министерству обороны Украины полный доступ ко всем системам и полным возможностям одного из своих спутников SAR, уже находящегося на орбите.

Благодаря этому ВСУ смогут постоянно получать информацию о критически важных локациях. К примеру, с его помощью можно будет следить за перемещениями российской армии и их зон дислокации. Спутник ICEYE способен вести наблюдение круглосуточно и в любых погодных условиях.

«В отличие от традиционных спутников наблюдения Земли, небольшие спутники радиолокационной обработки изображений ICEYE могут формировать изображения участков Земли с высоким разрешением днем, ночью и через облачный покров», — говорится в сообщении.

Притула также отметил, что ICEYE владеет самой продвинутой системой наблюдения через радар (SAR). Таким образом, соглашение с компанией явно очень поможет украинской армии.

В телеграм-канале портала, посвященного космосу, Alpha centauri сообщают, что аренда спутника ICEYE бессрочная, а полный пакет данных компании приобретен на год.

«Аппараты группировки ICEYE наблюдают Землю в микроволновом диапазоне (SAR), что позволяет получать снимки поверхности в любое время суток и в любых погодных условиях. Обычно данные обновляются раз в несколько часов, что позволяет наблюдать театр боевых действий на тактическом уровне», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Фонд Сергея Притулы объявил сбор на покупку «Байракторов». За три дня удалось собрать 600 млн гривен. Позже компания производитель «Baykar Makina» заявила, что предоставит Украине беспилотники бесплатно.

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