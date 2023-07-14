Кулеба о саммите НАТО: мы преодолели психологический барьер, Украину видят членом Альянса — Finance.ua

Кулеба о саммите НАТО: мы преодолели психологический барьер, Украину видят членом Альянса Сегодня 11:32 — Казна и Политика

На саммите НАТО Украина преодолела психологический барьер, и сейчас совершенно очевидно, что нашу страну реально видят членом Альянса.

Об этом сообщается в интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

По его словам, это был саммит, на котором очень важно не только то, что было в тексте официальных решений и заявлениях, но и то, что было за кулисами.

«Была не только принципиальная разница с Бухарестским саммитом 2008 года, с которым все сравнивают Вильнюс, но и вообще с саммитом в Мадриде. Разница состоит в том, что мы преодолели психологический барьер, и я вижу, что Украину реально видят членом НАТО», — сказал Кулеба.

Также, по мнению министра, Украина получит приглашение в НАТО гораздо раньше, чем кажется.

«То, что они не сделали этот квантовый рывок, плохо. Но я вижу, что он неизбежен и произойдет намного раньше, чем нам кажется. Потому что все внутри за закрытой дверью абсолютно спокойно, уверенно говорят: «Не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО», — отметил он.

Отвечая на вопрос, почему не было политического приглашения Украины в НАТО, Кулеба сказал, что «причина заключается в том, что наши ключевые партнеры, реально определявшие, насколько далеко НАТО в Вильнюсе может зайти, опасаются скорости».

«То есть они абсолютно согласны, что Украина „приедет в пункт назначения“ и будет членом НАТО. Нет никаких сомнений теперь в этом. Но у них есть страх: если слишком быстро ехать, то можно попасть в аварию. А они хотят этого избежать и безопасно добраться до этой точки», — добавил глава МИД.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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