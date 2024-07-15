Культовый суперкар Ferrari 90-х вернули в производство (фото) — Finance.ua

Культовый суперкар Ferrari 90-х вернули в производство (фото) Сегодня 04:58 — Технологии&Авто

Культовый суперкар Ferrari 90-х вернули в производство (фото)

Суперкар Ferrari F355 возвращается на рынок. Известную модель 90-х возродили и выпустят лимитированной серией. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый Ferrari F355 был создан не в Италии — это проект небольшой британской компании Evoluto Automobili. Всего выпустят только 55 таких купе.

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Evoluto 355 (именно так назвали авто) создали при участии известного дизайнера Яна Каллума, разработавшего Aston Martin DB7 и большинство современных Jaguar. Облик Ferrari F355 почти не изменился: разве что увеличили решетку радиатора, добавили обвес и 19-дюймовые диски, установили диодную оптику.

Впрочем, все кузовные панели теперь карбоновые, что снизило массу Ferrari F355 до 1250 кг и повысило жесткость кузова на 23%.

Салон Evoluto 355 — полностью новый и обшит алькантарой. Покупатель может выбрать самые оригинальные цвета кузова и интерьера.

Суперкар Ferrari сохраняет высокооборотный 3,5-литровый V8, однако после доработки его мощность выросла с 380 до 420 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП.

Evoluto 355 получил доработанную подвеску и увеличенный тормоз от Brembo. За доплату доступны карбоново-керамические диски.

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Фокус По материалам:

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