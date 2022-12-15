Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото)

Технологии&Авто
36
Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото)
Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото)
Mazda MX-5 Miata первого поколения возвращается. Знаменитый спортивный родстер решили вернуть в производство и выпускать мелкими сериями. Об этом сообщает сайт компании Xenex.
Именно это ателье выполнило тюнинг Mazda MX-5 и будет выпускать авто под названием MX Speedster. Спорткар основательно доработали для гоночного трека. Лобовое стекло исчезло, зато появились аэродинамический обвес и обтекатели за сиденьями. Крылья раздули, чтобы поместить 17-дюймовые колесные диски с широкими шинами. Заменены и фары авто.
Базовая версия Xenex MX Speedster сохраняет стандартный 1,8-литровый двигатель на 141 л. с., однако поскольку авто облегчили на 113 кг (до 907 кг), то оно стало быстрее.
Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото)
В варианте MX Speedster S мотор дополнен механическим компрессором, что увеличивает мощность до 200 л. с. Ну а топовый вариант Speedster RS и вовсе оснастили 6,2-литровым V8 Chevrolet мощностью свыше 350 л. с.
У всех Xenex MX Speedster доработано рулевое управление и установлена жесткая спортивная подвеска. Кроме того, спорткар получил более эффективные тормоза Wilwood.
Топовая версия оснащена мотором V8&nbsp;мощностью свыше 350&nbsp;л.&nbsp;с.
Топовая версия оснащена мотором V8 мощностью свыше 350 л. с.
Напомним, что Mazda MX-5 Miata первого поколения выпускали с 1989 по 1998 годы. Спорткар с дизайном в духе классического британского Lotus Elan стал очень популярным — собрали около 400 000 авто.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.