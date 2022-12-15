Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото) — Finance.ua

Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото) Сегодня 01:24 — Технологии&Авто

Культовый спорткар Mazda 80-х вернули в производство (фото)

Mazda MX-5 Miata первого поколения возвращается. Знаменитый спортивный родстер решили вернуть в производство и выпускать мелкими сериями. Об этом сообщает сайт компании Xenex.

Именно это ателье выполнило тюнинг Mazda MX-5 и будет выпускать авто под названием MX Speedster. Спорткар основательно доработали для гоночного трека. Лобовое стекло исчезло, зато появились аэродинамический обвес и обтекатели за сиденьями. Крылья раздули, чтобы поместить 17-дюймовые колесные диски с широкими шинами. Заменены и фары авто.

Базовая версия Xenex MX Speedster сохраняет стандартный 1,8-литровый двигатель на 141 л. с., однако поскольку авто облегчили на 113 кг (до 907 кг), то оно стало быстрее.

В варианте MX Speedster S мотор дополнен механическим компрессором, что увеличивает мощность до 200 л. с. Ну а топовый вариант Speedster RS и вовсе оснастили 6,2-литровым V8 Chevrolet мощностью свыше 350 л. с.

У всех Xenex MX Speedster доработано рулевое управление и установлена жесткая спортивная подвеска. Кроме того, спорткар получил более эффективные тормоза Wilwood.

Топовая версия оснащена мотором V8 мощностью свыше 350 л. с.

Напомним, что Mazda MX-5 Miata первого поколения выпускали с 1989 по 1998 годы. Спорткар с дизайном в духе классического британского Lotus Elan стал очень популярным — собрали около 400 000 авто.

Фокус По материалам:

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