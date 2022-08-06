Культовые Dodge Charger и Challenger станут электромобилями (видео) — Finance.ua
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Культовые Dodge Charger и Challenger станут электромобилями (видео)

Технологии&Авто
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Культовые Dodge Charger и Challenger станут электромобилями (видео)
Культовые Dodge Charger и Challenger станут электромобилями (видео)
Новые Dodge Charger и Challenger будут электромобилями. Слухи об этом циркулировали давно, однако теперь информацию об отказе от бензиновых V8 официально подтвердила пресс-служба производителя сайту Motor1.
Сообщается, что купе Dodge Challenger и седан Charger нового поколения появятся в 2024 году и будут оснащаться исключительно электрическими силовыми установками. Ранее считалось, что электрокары будут выпускать параллельно с бензиновыми версиями моделей.
Такое решение обусловлено двумя причинами. Во-первых, это новые жесткие эко-стандарты, ставящие крест на больших V8. К 2030 году концерн Stellantis планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и постепенно будет сокращать количество бензиновых и дизельных моделей.
Во-вторых, в Dodge захотели добавить мощности для Charger и Challenger. Электромоторы позволяют легко это сделать, пусть даже не все поклонники моделей воспримут такую революцию. Дело в том, что культовые американские авто еще в 60-70-х годах оснащались огромными V8 мощностью до 425 л. с., а сейчас в линейке есть 707-сильный вариант Hellcat и 840-сильный Demon.
Подробностей о новых моделях пока немного. Известно, что предсерийный концепт одного из электрокаров покажут уже 12 августа и уже опубликованы его тизеры. Он будет построен на платформе Stellantis STLA, позволяющей установить четыре мотора мощностью около 900 л. с.
По материалам:
Фокус
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