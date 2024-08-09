Куда лучше всего вложить деньги в августе (какой депозит самый лучший) — Finance.ua

Куда лучше всего вложить деньги в августе (какой депозит самый лучший) Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Куда лучше всего вложить деньги в августе (какой депозит самый лучший)

В июле, несмотря на то что учетная ставка НБУ осталась неизменной, примерно половина банков продолжили активно снижать процентные ставки по депозитам физических лиц.

Максимальная процентная ставка на 3 месяца опустилась от 16,5% до 16% годовых, на 6 месяцев упала от 16,5% до 15,8% годовых, и только на 12 месяцев осталась на уровне 15,75% годовых. В августе, чтобы набрать минимальные 7 позиций в каждой таблице, мы снизили нижнюю планку для рассматриваемых депозитов на 3,6 и 12 месяцев до уровня 14,75% годовых (в июле было 15%).

Самая жестокая конкуренция заставляет банки выравнивать процентные ставки с аналогичными ставками конкурентов. В августе третий месяц подряд самой популярной процентной ставкой на разные сроки в разных банках было 15% годовых. Мы видим 6 предложений от разных банков с процентной ставкой 15% годовых: 2 депозита сроком на 3 месяца, 2 депозита сроком на 6 месяцев и 2 депозита сроком на 12 месяцев. Однако сказалось снижение ставок банками: в прошлом месяце таких предложений было 9.

Практически все банки (исключение составляют банки Украинский капитал, Украинский банк реконструкции и развития и Асвио Банк ), следуя в ногу со временем, предлагают возможность оформить депозиты онлайн. В то же время Радабанк дает +1% годовых, Коминбанк и Полтава-Банк начисляют +0,50% годовых, а Кристалбанк +0,25% годовых к процентной ставке в случае оформления депозита не в отделении, а через интернет-банк (это нашло отражение в таблице).

Возможность пополнения депозита предлагают всего четыре банка:

Юнекс Банк;

Банк Кредит Днепр;

Кристаллбанк;

Окси Банк.

К сожалению, в августовский обзор не вошли ни Юнекс Банк, ни Банк Кредит Днепр , ни Окси Банк, так как действующие сейчас процентные ставки в этих банках стали ниже 14,75%.

Несколько слов о лидерах рейтинга. В категории «Депозиты на 3 месяца» пятый месяц лидирует Банк Альянс с процентной ставкой 16% годовых. Первое место в августе с ним разделил Радабанк.

В категории Депозиты на 6 месяцев на первое место после месячного перерыва вернулся также Банк Альянс с процентной ставкой 15,8% годовых.

В категории «Депозиты на 12 месяцев» на первом месте третий месяц — на первом месте третий месяц — Агропросперис Банк с процентной ставкой 15,75% годовых. Благодаря тому, что Агропросперис Банк уже несколько месяцев не снижает ставки, ему удалось сохранить лидерство.

Депозиты сроком на 3 месяца продолжают оставаться в приоритете у банков, и за ними часто процентные ставки выше, чем у полугодовых и тем более годовых.

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