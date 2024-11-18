Куда инвестирует Джефф Безос: космические корабли и издательство — Finance.ua

Куда инвестирует Джефф Безос: космические корабли и издательство Сегодня 09:45 — Личные финансы

Куда инвестирует Джефф Безос: космические корабли и издательство

Второй самый богатый человек в мире Джефф Безос на целых 75 млрд долларов беднее гендиректоров Tesla, SpaceX и X. Он известен финансированием запуска частных космических кораблей. Так, Безос основал аэрокосмическую компанию Blue Origin и вкладывает в нее 1 млрд долларов ежегодно. Он говорит, что видит в этой области огромные перспективы.

Еще один крупный проект Безоса — издательство Washington Post, приобретенное им в 2013 году за 250 млн долларов. Бизнесмен вложил в его развитие и модернизацию немалые деньги, что позволило ему успешно ввести одну из старейших газет США в эпоху цифровизации после нескольких десятилетий неопределенности и упадка.

Интересы миллиардера этим не ограничиваются. Он — крупнейший инвестор стартапа Altos Labs, целью которого является разработка технологии по борьбе со старением.

Также бизнесмен владеет недвижимостью во многих городах и штатах США. В Беверли Хиллз, где сегодня проживают практически все звезды Голливуда, у Безоса сразу две роскошные резиденции стоимостью в 25 и 13 млн долларов.

Еще в собственности миллиардера — три пентхауса в Нью-Йорке и ранчо в Техасе. В 2020 году бизнесмен приобрел особняк за 165 млн долларов в Беверли-Хиллз. Кроме того, Безос владеет частным двухмоторным самолетом Gulfstream G650ER, который обошелся в 75 млн долларов.

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