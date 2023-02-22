Кто заменит российскую нефть на рынке Германии — Finance.ua
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Кто заменит российскую нефть на рынке Германии

Энергетика
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Казахстан может отправить первую партию нефти по российскому нефтепроводу «Дружба» в Германию в ближайшие дни, возможно, 22 февраля.
Об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
«Очень надеюсь, что сегодня пойдет», — сказал Акчулаков.
Казахстанские поставки должны заменить российскую нефть, которую Европейский Союз обязался прекратить покупать в рамках более широких санкций, вызванных вторжением рф в Украину.
Построенный в Советском Союзе нефтепровод «Дружба» по-прежнему не подпадает под действие санкций, но подключенные к трубопроводу немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Лойне и Шведте в этом году не заказывали российскую нефть.
В сентябре 2022 года правительство Германии передало дочерние структуры «Роснефти» в стране под управление Федерального сетевого агентства.
В управление переданы дочерние компании «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортировали из россии в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.
Кроме того, переданы доли в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).
По материалам:
РБК-Україна
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