Кто заменит российскую нефть на рынке Германии — Finance.ua

Кто заменит российскую нефть на рынке Германии Сегодня 11:14 — Энергетика

Казахстан может отправить первую партию нефти по российскому нефтепроводу «Дружба» в Германию в ближайшие дни, возможно, 22 февраля.

Об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian

«Очень надеюсь, что сегодня пойдет», — сказал Акчулаков.

Казахстанские поставки должны заменить российскую нефть, которую Европейский Союз обязался прекратить покупать в рамках более широких санкций, вызванных вторжением рф в Украину.

Построенный в Советском Союзе нефтепровод «Дружба» по-прежнему не подпадает под действие санкций, но подключенные к трубопроводу немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Лойне и Шведте в этом году не заказывали российскую нефть.

В сентябре 2022 года правительство Германии передало дочерние структуры «Роснефти» в стране под управление Федерального сетевого агентства.

В управление переданы дочерние компании «Роснефти» Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортировали из россии в Германию сырую нефть на несколько сотен миллионов евро.

Кроме того, переданы доли в трех нефтеперерабатывающих заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Фобург).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.