Кто в украинском IT получает $6 тыс. (инфографика) — Finance.ua

Кто в украинском IT получает $6 тыс. (инфографика) Сегодня 14:01 — Личные финансы

Кто в украинском IT получает $6 тыс. (инфографика)

Только 9% украинских айтишников имеют зарплату в $6000 или больше. Чаще всего это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

Доля высокооплачиваемых специалистов

В 2021 году зарплата $5000 и более считалась в украинском ІТ исключительной: в декабре 2020 только 7% айтишников могли похвастаться соответствующим заработком. В течение 2021 года зарплаты стремительно росли, и такой доход не является чем-то необычным: в конце года уже 18% специалистов получали от $5000.

Полномасштабное вторжение россии в 2022 году резко изменило тенденции на рынке труда. Выросла доля айтишников с зарплатой до $2000 (37% в 2022−23 годах против 34% в 2021-м), и стало меньше тех, кто получал от $2000 до $4999 (44% в 2022−23 годах против 47% в 2021-м).

Доля специалистов с высокими зарплатами практически не изменилась: $5000 или более в конце 2021 года получали 18% специалистов, в 2022-м — 19%, в 2023-м — 18%.

Инфографика: DOU

Сейчас зарплата $6000 уже является высокой на украинском ІТ-рынке: только 9% айтишников имеют такой или более высокий доход. От $7000 зарабатывают 5% айтишников. Специалисты с компенсацией от $10К — редкость как раньше, так и сейчас. В 2021−23 годах только 1% всех айтишников имели такой доход.

У нетехнических специалистов другие зарплатные тенденции: несмотря на войну, их вознаграждения растут.

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За два последних года доля нетехнических специалистов, зарабатывающих до $1000, уменьшилась с 32% до 28%, а доля зарабатывающих $1000−1999 — с 38% до 36%. Зато стало больше тех, у кого зарплата стартует от $2000 (36% в 2023 году против 30% в 2021-м).

Доля нетехнических специалистов, зарабатывающих $6000 или более, очень низкая, хотя тоже выросла с 1% до 2% за последние два года.

Инфографика: DOU

Кто получает высокую зарплату

98% айтишников с зарплатой от $6000 имеют технические специализации. Чаще это разработчики (68%) или DevOps-специалисты (9%). Только 2% айтишников с высоким заработком работают по нетехническим специальностям. Это в основном Product Designers, HR Directors и Chief Marketing Officers.

Большой опыт работы — необходимое условие, чтобы получать $6000 в месяц. 62% специалистов, имеющих такую ​​зарплату, работают в ІТ более девяти лет, а еще 33% - от пяти до девяти лет.

Инфографика: DOU

Помимо опыта работы, играет роль тайтл специалиста. 89% тех, кто зарабатывает более $6000, являются Senior и выше. Специалистам уровня Middle, даже с опытом более пяти лет, гораздо труднее зарабатывать от $6000: только 1% опытных мидлов имеют такую ​​зарплату по сравнению с 24% среди сеньоров.

Инфографика: DOU

Почти все специалисты, получающие более $6000, хорошо владеют английским: 82% знают его на уровне Upper-Intermediate или Advanced, еще 15% — на уровне Intermediate и только 2% — ниже этого уровня.

Что также влияет на доход

Правильный выбор компании может приблизить айтишника к такой зарплате. Лучшие вознаграждения опытным техническим специалистам Senior+ и с хорошим английским готовы платить стартапы. Сложнее всего получить такие суммы в аутсорсинговых компаниях.

Смена работы тоже положительно влияет на доход айтишников. 44% техспециалистов уровня Senior+ с опытом от пяти лет и хорошим английским, которые за свою карьеру поработали в пяти и более компаниях, получают более $6000 — по сравнению с 30% среди тех, кто работал в трех-четырех, и 16% среди тех, кто работал в одной-двух компаниях.

Место жительства специалиста сейчас играет меньшую роль, чем до полномасштабного вторжения. Если в 2021 году во всех городах-миллионниках были более высокие шансы получать большую зарплату, чем в меньших городах, то теперь из-за массовых переездов специалистов и удаленной работы такой закономерности нет. Например, в Киеве, Львове и Ужгороде около 10% айтишников получают более $6000, тогда как в Одессе таких только 5%.

Технические навыки и специализация специалиста тоже влияют на его доход.

Самые высокие шансы получать более $6000 — у менеджеров высокого уровня: CTO, Directors of Engineering, Engineering Managers, CEO и у основателей компаний.

Инфографика: DOU

Кроме них, на такие зарплаты могут рассчитывать опытные специалисты DevOps/SRE, Data Science/Engineering и разработчики. Среди разработчиков более высокие шансы получать более $6000 имеют Back-end специалисты и чаще всего использующие языки Go и Scala, а также Ruby, Python и Swift.

Шансы на такую ​​зарплату у опытных специалистов по QA, менеджеров проектов (кроме Engineering Managers) и аналитиков довольно низкие — не более 15%.

Сфера, в которой работает специалист, имеет значение. Сейчас лучшие зарплатные перспективы у опытных специалистов уровня Senior+, работающих в сфере Blockchain, Machine Learning и High Load Systems. Около 40% из них получают более 6000 долларов.

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Dou По материалам:

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