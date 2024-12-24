Кто сможет не платить ЕСВ в 2025 году — Finance.ua

Кто сможет не платить ЕСВ в 2025 году Сегодня 09:05 — Личные финансы

Кто сможет не платить ЕСВ в 2025 году

С 1 января в Украину возвращается уплата ЕСВ. То есть ФЛП на упрощенной системе налогообложения снова будут обязаны платить единый социальный взнос.

Платить предпринимателям придется даже несмотря на отсутствие дохода, пишет 24 канал со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.

Так, еще с марта 2022 года уплата ЕСВ была добровольной. В частности, ФЛПы на третьей группе упрощенного налогообложения также имели возможность не платить единый налог при отсутствии доходов. Такие правила действовали включительно по декабрь 2024 года.

Но с 2025 года уплата единого социального взноса станет обязательной для всех предпринимателей на упрощенной системе. То есть этим людям придется ежемесячно перечислять 1760 гривен. И даже в том случае, если они ничего не заработали.

Добровольно в 2025 году платить единый социальный взнос смогут только три категории населения:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

ФЛП, у которых есть основное место работы и ЕСВ за них платит работодатель.

Чтобы человеку не пришлось платить единый социальный взнос, ему необходимо закрыть ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Сделать это следует до 2025 года.

Телеканал 24 По материалам:

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