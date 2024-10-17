Кто платит больше всего налогов в бюджет (инфогафика) — Finance.ua

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Кто платит больше всего налогов в бюджет (инфогафика)

Казна и Политика
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Кто платит больше всего налогов в бюджет (инфогафика)
Кто платит больше всего налогов в бюджет (инфогафика)
Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, за январь — сентябрь 2024 наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей (сбор) в Сводный бюджет Украины составляет уплата субъектами хозяйствования по следующим отраслям:
  • «Перерабатывающая промышленность» — 16,7% от общего сбора в Сводный бюджет Украины;
  • «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 16%;
  • «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 11,3%;
  • «Финансовая и страховая деятельность» — 10,9%.
Кто платит больше всего налогов в бюджет (инфогафика)
Наибольший рост оплаты за январь — сентябрь 2024 года по отношению к январю — сентябрю 2023 года произошел в следующих отраслях:
  • «Финансовая и страховая деятельность» — рост в 2,6 раза или +84,7 млрд гривен;
  • «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 23,2% или +37,9 млрд гривен;
  • «Перерабатывающая промышленность» — рост на 19,6% или +34,6 млрд грн;
  • «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — рост на 62,6% или +21,5 млрд гривен.
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Напомним, 10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11 416-д об историческом увеличении налогов для населения. За проголосовали 247 депутатов из присутствующих в сессионном зале.

Какие изменения ждут украинцев

1. Повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников.
Для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, управления государственной охраны и государственной службы специальной связи и защиты информации ставку военного сбора оставили на уровне 1,5%. Те, кто выполняет боевые задания, по-прежнему освобождаются от уплаты военного сбора.
2. С 1 октября 2024 г. вводится военный сбор для всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП) I, II и IV групп в размере 10% от размера одной минимальной зарплаты (~800 грн ежемесячно).
3. С 1 октября 2024 г. вводится военный сбор в размере 1% от дохода для всех ФЛП и юридических лиц III группы единого налога.
4. Возврат к ежемесячной вместо квартальной объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), военному сбору (ВС) и единому страховому взносу (ЕСВ) с 1 января 2025 года.
5. Увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год.
6. Увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 года.
7. Введение ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник — юрлицо) и налог на доходы физлиц (если собственник — физлицо) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тысяч грн.
8. Привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников в евро.
Теперь ежеквартальный авансовый платеж за каждый обменный пункт составит:
  • эквивалент 700 евро для Киева;
  • эквивалент 600 евро — для города с населением более 50 тыс. человек;
  • эквивалент 200 евро — для других населенных пунктов.
Это увеличение примерно в 1,5 раза больше, чем действующие налоги для обменных пунктов.
9. Увеличение на 14% минимального налогового обязательства для сельскохозяйственных земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 грн для пашни).
10. Утрата упрощенной системы налогообложения для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству больше 2 кварталов.
11. Повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина.
12. Увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.
13. Освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе «Национальный Кешбэк».
14. Освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).
Читайте больше о налогах в статье:

Историческое увеличение налогов для населения: что изменится для украинцев

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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