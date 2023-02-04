Кто может ввезти машину в Украину без уплаты таможенной пошлины — Finance.ua
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Кто может ввезти машину в Украину без уплаты таможенной пошлины

Технологии&Авто
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В условиях военного положения свободно пересекать государственную границу из граждан Украины могут женщины, пенсионеры, многодетные мужчины, люди с инвалидностью и т.д.
Также выезжать могут официальные перевозчики, имеющие разрешение на грузовые перевозки, и волонтеры — представители организаций, оформивших заявки в системе Мининфраструктуры «Шлях» .

Кто может не платить за растаможку

Все, кто ввозит машины для нужд фронта — как физические, так и юридические лица. Но автомобили должны быть должным образом оформлены, то есть как «гуманитарные».
Для этого ее получателем должен быть благотворительный фонд, общественная организация, военная или пожарная часть или медучреждение.
Все это регулируется законом «О гуманитарной помощи» и постановлением Кабмина № 174 «Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения».
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На границе с Украиной нужно заполнить таможенную декларацию о ввозе гуманитарной помощи по упрощенной форме: указать данные водителя, автомобиля и его получателя.
Это можно сделать в бумажном виде или онлайн.
Если получателем машины является физическое лицо или частное предприятие, таможенные платежи придется платить в полном объеме.
Также не нужно платить за растаможку электромобилей — Верховная Рада приняла соответствующий закон еще в 2018 году.
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Автомобили, ввозимые украинцами. Самые популярные марки

По материалам:
Finance.ua
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