Кто может получить статус участника боевых действий: какие документы подтверждают право на льготы — Finance.ua

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Кто может получить статус участника боевых действий: какие документы подтверждают право на льготы

Личные финансы
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Кто может получить статус участника боевых действий: какие документы подтверждают право на льготы
Кто может получить статус участника боевых действий: какие документы подтверждают право на льготы
В Украине участникам боевых действий и их детям предоставляется государственная поддержка для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях — профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования. Льготы предусмотрены для студентов, обучающихся на дневной форме бакалавриата или магистратуры.
Лица с инвалидностью в результате войны проходят вступительные экзамены в форме собеседования. УБД могут не поступать по результатам ВНО, а вместо этого пройти вступительные испытания в форме вступительных экзаменов.
Обучаться на средства государственного и/или местного бюджета граждане Украины могут только один раз.

Какие документы подтверждают право на льготы

Такими документами являются:
  • удостоверение участника боевых действий установленного образца;
  • удостоверение личности с инвалидностью в результате войны установленного образца;
  • удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших до достижения ими 16-летнего возраста — справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, или опекуну) установленного образца;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о взятии на учет ВПЛ установленного образца;
  • справка о регистрации места жительства лица установленного образца.

Кто может получить статус участника боевых действий

  • военнослужащие Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, Госспецтрансслужбы;
  • военнослужащие Военной прокуратуры Украины;
  • лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции Государственной фискальной службы;
  • полицейские, лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие Министерства внутренних дел, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • лица, находившиеся в составе добровольческих формирований (добровольцы).
Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо быть привлеченным к военным действиям минимум 30 дней. Если лицо получило ранение, не позволяющее в дальнейшем выполнять свои обязанности, то человеку предоставляют статус лица с инвалидностью в результате войны. Число дней на войне в таком случае не считается.
Лица, не являющиеся военными, например волонтеры, могут получить статус участника войны.
Образование — не единственная льгота, которую могут получить участники боевых действий и их дети.
Читайте больше в нашей статье:

Льготное образование для УБД и их детей

По материалам:
Finance.ua
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