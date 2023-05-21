Кто может получить статус участника боевых действий: какие документы подтверждают право на льготы — Finance.ua

Кто может получить статус участника боевых действий: какие документы подтверждают право на льготы Сегодня 12:30 — Личные финансы

Кто может получить статус участника боевых действий: какие документы подтверждают право на льготы

В Украине участникам боевых действий и их детям предоставляется государственная поддержка для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях — профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования. Льготы предусмотрены для студентов, обучающихся на дневной форме бакалавриата или магистратуры.

Лица с инвалидностью в результате войны проходят вступительные экзамены в форме собеседования. УБД могут не поступать по результатам ВНО, а вместо этого пройти вступительные испытания в форме вступительных экзаменов.

Обучаться на средства государственного и/или местного бюджета граждане Украины могут только один раз.

Какие документы подтверждают право на льготы

Такими документами являются:

удостоверение участника боевых действий установленного образца;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны установленного образца;

удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших до достижения ими 16-летнего возраста — справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, или опекуну) установленного образца;

свидетельство о рождении ребенка;

справка о взятии на учет ВПЛ установленного образца;

справка о регистрации места жительства лица установленного образца.

Кто может получить статус участника боевых действий

военнослужащие Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки, Госспецтрансслужбы;

военнослужащие Военной прокуратуры Украины;

лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции Государственной фискальной службы;

полицейские, лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие Министерства внутренних дел, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

лица, находившиеся в составе добровольческих формирований (добровольцы).

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо быть привлеченным к военным действиям минимум 30 дней. Если лицо получило ранение, не позволяющее в дальнейшем выполнять свои обязанности, то человеку предоставляют статус лица с инвалидностью в результате войны. Число дней на войне в таком случае не считается.

Лица, не являющиеся военными, например волонтеры, могут получить статус участника войны.

Образование — не единственная льгота, которую могут получить участники боевых действий и их дети.

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