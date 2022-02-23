Кто может получить налоговую скидку за лечение и вакцинацию от COVID-19 — Finance.ua
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Кто может получить налоговую скидку за лечение и вакцинацию от COVID-19

Сегодня 09:00Личные финансы
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Кто может получить налоговую скидку за лечение и вакцинацию от COVID-19Кто может получить налоговую скидку за лечение и вакцинацию от COVID-19, Фото: patientpower.info
Граждане Украины, уплачивающие налоги, имеют право на налоговую скидку за оплату услуг в учреждениях здравоохранения, в частности, связанных с лечением коронавирусной болезни.

Кто может получить налоговую скидку за лечение и вакцинацию от COVID-19

Налоговая скидка может быть предоставлена исключительно резиденту, имеющему регистрационный номер учетной карты налогоплательщика, а также резиденту — физическому лицу, которое по своим религиозным убеждениям отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомило об этом соответствующий контролирующий орган и имеет об этом отметка в паспорте.

В налоговую скидку включаются:

  • расходы на лечение коронавирусной болезни;
  • приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения для лечения COVID-19;
  • расходы на вакцинацию от COVID-19.
Согласно внесенным в НКУ изменениям, по результатам 2021 и 2022 годов в налоговую скидку плательщика налога на доходы физических лиц в отчетном налоговом году в полном объеме включаются:
  • расходы на лечение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;
  • приобретение лекарственных средств и/или изделий медицинского назначения, необходимых для лечения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;
  • согласно выписке из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного или выписке из Реестра медицинских записей, записей о направлении и рецептах в электронной системе здравоохранения, расходы на вакцинирование для профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;
  • расходы на уплату страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), уплаченных страховщику-резиденту по договорам страхования на случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, такого плательщика налога и членов его семьи первой степени родства (родители, муж или жена, родные или усыновленные дети).
Для реализации права на налоговую скидку плательщики налога должны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах граждан до 31 декабря включительно в следующем за отчетным году.
Инструкцию по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах можно скачать здесь.

Как подтвердить расходы

В налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности:
  • фискальными или товарными чеками;
  • прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговой скидкой (их покупателя (получателя));
  • копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты таких товаров (работы, услуги).
Копии этих документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией, а оригиналы не направляются в налоговый орган, но подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного НКУ.
Если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, то налогоплательщик отмечает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.
По материалам: НВ
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