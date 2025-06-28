Кто лучше всего обучает семьи финансовой грамотности (результаты Fin Blogger Award) — Finance.ua
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Кто лучше всего обучает семьи финансовой грамотности (результаты Fin Blogger Award)

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Кто лучше всего обучает семьи финансовой грамотности (результаты Fin Blogger Award)
Кто лучше всего обучает семьи финансовой грамотности (результаты Fin Blogger Award)
В Киеве в Unit. City состоялось награждение премии Fin Blogger Award . Она уже третий год собирает украинских блогеров, которые на своих страницах и каналах делятся самыми важными новостями и опытом в мире финансов. В этом году организаторами премии стали финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет».
Так, финансовая грамотность сейчас является едва ли не самой важной частью в жизни каждого украинца, на которую в последнее время начали хоть немного обращать внимание. Сейчас этот инструмент понемногу развивается, и неудивительно, что в этой сфере стали появляться люди, помогающие в этом разобраться. Именно поэтому на Fin Blogger Award и определили победителя премии «Проект года по финансовой грамотности для семей».
В частности, в этой номинации было шесть претендентов, а победу одержала инвестор, педагог, основательница школы «InvestSchool by T.B.» и детского центра «CashFlow kids», спикер TV «Киев24», «Мы-Украина» — Татьяна Борымская.
В настоящее время ее блог в Instagram имеет более 8 тыс. подписчиков. На ее счету 450+ успешных кейсов. Так, например, она рассказывает, как лучше диверсифицировать свой портфель и какая успешная формула старта инвестирования.
В своей речи Борымская отметила, что сейчас они готовят проект для детей по финансовой грамотности, который точно поможет им лучше разбираться в деньгах в будущем.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
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