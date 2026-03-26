Кто из военных имеет право на кредитные каникулы

Государство, несмотря на справедливую критику его отношения к своим защитникам, все же пытается предоставить действующим военнослужащим и членам их семей хоть какие-то преференции. Одна из них — право на льготное обслуживание кредитов или, как это называют украинцы, «кредитные каникулы».

Упрощенное название льготы, к сожалению, иногда вызывает непонимание. Многим кажется, что кредиты можно вообще не платить и не обслуживать. На самом деле, это не совсем соответствует действительности. Ситуация одновременно и сложнее, и проще. Кроме того, есть и другие нюансы, которые вызывают вопросы.

Finance.ua разобрался.

Что означает понятие «кредитные каникулы»

Законом Украины « О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей » определено, что военнослужащие и мобилизованные имеют право на льготное обслуживание их кредитов на время службы.

Это означает, что с момента призыва и до конца особого периода (военного положения) не начисляются проценты за использование кредита, а также не применяются штрафы и пеня за просрочку платежей.

Это условие обязательно для выполнения всеми кредитными учреждениями: как банками, так и кредитными союзами, ломбардами и т. п. , независимо от формы собственности. Это же касается и долговых обязательств перед физическими лицами, которые предоставляют финансовые услуги.

Что касается самого тела кредита, то оно не списывается, основную сумму придется уплатить в любом случае. На период службы на полученный кредит только не начисляются проценты, он не дорожает.

Кто имеет право на каникулы

Полный перечень и точные формулировки в отношении лиц, имеющих право на кредитные каникулы, приведены в части 15 статьи 14 вышеуказанного закона.

В целом же этот список сводится к следующему.

Мобилизованные и резервисты, а также мужья и жены. Каникулы действуют с первого до последнего дня службы, независимо от того, принимал такой военнослужащий участие в боевых действиях или нет. Их действие начинается автоматически.

Что касается военных по контракту, то на такую ​​льготу имеют право только те, кто хоть один день участвовал в боевых действиях. В таком случае кредитные каникулы распространяются и на супругу/супруга контрактника. На льготу не имеют права контрактники, которые постоянно служили в тылу без боевых задач. Справедливость такого исключения дискуссионна, но так пишет закон.

Кредитные каникулы также распространяются на тех контрактников, кто проходил службу до 24 февраля 2022 года и участвовал в обороне страны во времена АТО или ООС. Условия здесь такие же, как и в предыдущем случае.

Что касается мужей и жен военнослужащих, то норма о том, что они также имеют право на кредитные каникулы, добавленная в 2024 году, вступила в силу 18 мая. Имеет ли она обратное действие во времени — вопрос также дискуссионный, здесь следует опираться на судебную практику.

На что не распространяется льгота

Льгота на «заморозку» процентов и пени распространяется не на все кредиты.

Под ее действие не подпадают кредитные договоры о приобретении имущества, отнесенного или которое будет отнесено к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них. — Ред.) и транспортных средств.

То есть, если у военнослужащего или его супруги/супруга существует ипотечный или автокредит, он обслуживается на общих условиях. Это означает, что проценты по таким займам придется платить, а неуплата потянет штрафные санкции и пени, как предусмотрено договором.

Также закон не распространяется на займы, по которым проценты уже компенсируются государством или другими программами поддержки, государственными или негосударственными.

Порядок оформления

Хотя чиновники заявляют, что для мобилизованных и других категорий военнослужащих «льгота предоставляется автоматически», это на самом деле только «красивая фраза».

Для того чтобы воспользоваться своим правом на кредитные каникулы, нужно об этом позаботиться самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в то учреждение или организацию, где был взят кредит, с соответствующим заявлением.

К нему следует приложить документы, подтверждающие право на льготу. Как разъясняет Минобороны, для разных категорий этот набор немного отличается.

Для мобилизованных и резервистов:

военный билет или удостоверение офицера;

справка по форме 5 (о прохождении службы);

выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);

свидетельство о браке (если льготу оформляет жена/муж).

Для контрактников и других категорий:

военный билет или удостоверение офицера;

справка по форме 5;

выписка из приказа о назначении;

свидетельство о браке (для жены/мужа).

Документ, подтверждающий участие в боевых действиях/мерах по обороне:

справка по форме 12 (об участии в боевых действиях);

или справки согласно приложениям 1, 4 или 6 к Порядку № 413 (выдаваемые для получения статуса УБД).

Все эти документы оформляются и выдаются строевой частью по месту службы. В кредитное учреждение можно обратиться как лично, так и по поручению лица, имеющего право на льготу.

Практические советы по оформлению и что делать, если в льготе отказывают

Обращайтесь в банк или организацию, где вы взяли кредит, как можно раньше, не ждите, что льгота сработает автоматически — так вы дождетесь только просрочки по платежам и штрафных санкций.

Сохраняйте все документы, касающиеся службы — справки, приказы, выписки и т. д.

Общайтесь с кредитным учреждением только в письменном виде, вместе с этим храните как ответы, так и копии своих заявлений.

Если в льготе отказывают или начислили вам штраф или проценты, требуйте их отмены — закон прямо запрещает такие начисления или санкции. Требование оформляйте только в письменном виде.

Если учреждение, в которое вы обратились, не удовлетворило ваше требование об отмене незаконно начисленных платежей, обращайтесь к его высшему руководству.

Если это не помогло — обращайтесь в суд с соответствующим иском. В то же время, как обеспечение иска просите суд временно прекратить начисление платежей по кредитному договору.

Не забывайте еще об одном важном нюансе: даже если льгота действует, то есть вам не начисляются проценты, информация о неуплаченных платежах может отображаться в кредитной истории как просрочка. Требуйте от банка удалить данные по кредитной истории, если они туда внесены.

Вывод

«Ложка дегтя» в этой «бочке меда»: фактически государство поставило банки и другие кредитные учреждения в положение, когда они должны заморозить действующие кредиты под 0% на неопределенный период. Поэтому новые крупные кредиты военным, как правило, не выдают до завершения службы.

Кроме того, сразу после обращения о предоставлении кредитных каникул банк снижает военному до нуля кредитный лимит по другим банковским продуктам.

Это объясняется просто: ресурсов на беспроцентное кредитование ни у банков, ни у других организаций нет. А государство, само собой разумеется, им эти расходы не компенсирует.

Таким образом, сложилась ситуация, когда очередная льгота военнослужащим фактически превратилась в очередную красивую и пустую декларацию. По крайней мере, для части из них.

