Кто из торговцев должен установить платежный терминал с 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто из торговцев должен установить платежный терминал с 2025 года

Личные финансы
15
Кто из торговцев должен установить платежный терминал с 2025 года
Кто из торговцев должен установить платежный терминал с 2025 года
1 января 2025 года вступает в действие Порядок № 894, который расширяет круг хозяйствующих субъектов, которые в обязательном порядке должны обеспечить возможность проведения безналичных расчетов за проданные ими товары (предоставленные услуги).
Об этом напомнили в ГНС.

Что это значит?

Изменения предусматривают постепенное введение обязанности торговцев обеспечить возможность проведения безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные товары (предоставленные услуги). На сегодняшний день такая обязанность уже установлена ​​для торговцев, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 5 тысяч человек:
  1. с 1 января 2025 года — платежные терминалы (POS-терминалы) будут необходимы торговцам в населенных пунктах с населением менее 5 тысяч жителей;
  2. с 1 января 2026 года — торговцам — физическим лицам — предпринимателям — плательщикам единого налога первой группы, торговцам, осуществляющим торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.
Кто из торговцев должен установить платежный терминал с 2025 года
Введение с 1 января 2025 года обязанности в соответствии с численностью населения не касается торговцев — ФЛП — плательщиков ЕН І группы и торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции, которые должны будут установить POS-терминалы с 1 января 2026 года независимо от количества населения.

Штрафы

Государственной налоговой службой за нарушение применяется админштраф согласно ст. 163−15 КоАП, которая предусматривает штраф для ФЛП или должностного лица предприятия от 1700 до 3400 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — от 8500 до 17 000 грн.
Госпродпотребслужбой применяется штраф в размере 8500 грн согласно п. 12 ч. 1 ст. 23 Закона о защите прав потребителей. Также админштраф согласно ч. 1 ст. 155 КоАП за нарушение правил торговли от 17 до 170 грн.
По материалам:
7eminar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.