Кто из торговцев должен установить платежный терминал с 2025 года — Finance.ua

Кто из торговцев должен установить платежный терминал с 2025 года Сегодня 20:06 — Личные финансы

Кто из торговцев должен установить платежный терминал с 2025 года

1 января 2025 года вступает в действие Порядок № 894, который расширяет круг хозяйствующих субъектов, которые в обязательном порядке должны обеспечить возможность проведения безналичных расчетов за проданные ими товары (предоставленные услуги).

Об этом напомнили в ГНС.

Что это значит?

Изменения предусматривают постепенное введение обязанности торговцев обеспечить возможность проведения безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные товары (предоставленные услуги). На сегодняшний день такая обязанность уже установлена ​​для торговцев, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 5 тысяч человек:

с 1 января 2025 года — платежные терминалы (POS-терминалы) будут необходимы торговцам в населенных пунктах с населением менее 5 тысяч жителей; с 1 января 2026 года — торговцам — физическим лицам — предпринимателям — плательщикам единого налога первой группы, торговцам, осуществляющим торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.

Введение с 1 января 2025 года обязанности в соответствии с численностью населения не касается торговцев — ФЛП — плательщиков ЕН І группы и торговцев, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции, которые должны будут установить POS-терминалы с 1 января 2026 года независимо от количества населения.

Штрафы

Государственной налоговой службой за нарушение применяется админштраф согласно ст. 163−15 КоАП, которая предусматривает штраф для ФЛП или должностного лица предприятия от 1700 до 3400 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — от 8500 до 17 000 грн.

Госпродпотребслужбой применяется штраф в размере 8500 грн согласно п. 12 ч. 1 ст. 23 Закона о защите прав потребителей. Также админштраф согласно ч. 1 ст. 155 КоАП за нарушение правил торговли от 17 до 170 грн.

7eminar По материалам:

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