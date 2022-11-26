Кто из студентов может перевестись на бюджет, и как это сделать — Finance.ua

Кто из студентов может перевестись на бюджет, и как это сделать Сегодня 19:28 — Личные финансы

Кто из студентов может перевестись на бюджет, и как это сделать

С 3 ноября расширен круг студентов, которые могут перевестись с контрактной формы обучения на «бюджет». Такой возможностью имеют право воспользоваться сразу четыре категории соискателей профессионального предвысшего и высшего образования.

Об этом сообщает Юридический справочник для ВПЛ.

Кто из студентов может перевестись на бюджет:

дети (до 23 лет) погибших Защитников и Защитниц Украины;

лица, признанные участниками боевых действий, лицами с инвалидностью в результате войны;

дети (до 23 лет) участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны;

лица, которые:

— проживают на временно оккупированной территории;

— переместились с временно оккупированной территории после 24.02.2022;

— проживают на территории, включенной по состоянию на 15 октября и 15 февраля соответствующего года в Перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), или переместились из таких населенных пунктов.

Перевод студентов на «бюджет» возможен при:

зачислении такого лица на обучение до 2021 года включительно;

получении степени образования впервые;

наличии вакантных (освобожденных) или неиспользованных мест государственного заказа (при этом возможно увеличение объема государственного заказа по представлению соответствующих государственных заказчиков);

Какая процедура?

Для перевода с «контракта» на «бюджет» студентам, которые отвечают вышеприведенным требованиям, необходимо письменно обратиться с заявлением в произвольной форме к руководителю своего учебного заведения и с документами, подтверждающими принадлежность к соответствующей льготной категории, а именно:

1 категория — удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины или до 1 марта 2023 удостоверение члена семьи погибшего установленного образца;

2 и 3 категория — удостоверение участника боевых действий/удостоверение личности с инвалидностью в результате войны/электронное удостоверение ветерана/справка об участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины (отца или матери) и свидетельство о рождении (для детей);

4 категория — выписка из реестра территориальной общины, которая подтвердит сведения о местожительстве (нахождении) лица/о зарегистрированном (задекларированном) месте жительства (нахождении)/об отсутствии таких сведений по состоянию на 24 февраля 2022 года/о снятии с зарегистрированного (задекларированного) места проживания (пребывания);

Если выписка содержит информацию об отсутствии сведений о месте жительства лица или о снятии с зарегистрированного места жительства до 24 февраля 2022 года, необходимо подать документ об образовании, полученном в соответствующий период времени в учебном заведении.

Согласно разъяснениям Минреинтеграции, перевод на места государственного заказа студентов, данные о которых внесут в ЕГЭБО после 15 ноября, может быть осуществлен в 2023 году.

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