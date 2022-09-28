Кто из родственников не имеет права на выплаты в случае гибели военнослужащего — Finance.ua

Кто из родственников не имеет права на выплаты в случае гибели военнослужащего Сегодня 19:00 — Личные финансы

Еще в конце февраля было опубликовано Постановление № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения». Оно регулирует выплату семьям погибших (умерших в результате ранений, полученных после введения военного положения, травм) единовременного денежного пособия в размере 15 миллионов гривен.

Об этом пишет соцпортал

Кроме того, появилось разъяснение, кто из родственников погибших военнослужащих не имеет права на получение этой суммы.

Предусмотрено, что членам семей погибших, постоянно проживающих на территории рф или республики беларусь, или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, помощь государству-агрессору единовременное пособие не выплачивается, — говорится в сообщении в Telegram представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Речь идет о родственниках погибших:

военнослужащих,

служащих СБУ,

службы внешней разведки,

главного управления разведки Министерства обороны,

Национальной гвардии,

Государственной пограничной службы,

Управления государственной охраны,

Государственной службы специальной связи и защиты информации,

Государственной специальной службы транспорта,

военных прокуроров Офиса Генерального прокурора,

лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС,

сотрудников Службы судебной охраны,

лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских,

лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы.

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