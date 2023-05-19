Кто и какие суммы получит в этом году: расходы на социальные выплаты и пособия — Finance.ua
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Кто и какие суммы получит в этом году: расходы на социальные выплаты и пособия

Казна и Политика
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Министерство финансов Украины представило интерактивную аналитическую панель («дашборд»), на которой собрана информация о расходах на социальные выплаты и пособия.
Как сообщает пресс-служба Минфина, в целом на социальную помощь населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн) и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.
Крупнейшим из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренним переселенцам — 57,6 млрд грн. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат пособие в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 грн.
Кто и какие суммы получит в этом году: расходы на социальные выплаты и пособия
  • На субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллионов семей получат такое пособие. Средний размер — 1 189,3 грн.
  • На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер — 631,1 грн.
  • На пособия лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (0,5 млн человек) в 2023 году предусмотрено 16,8 млрд грн. Средний размер — 3 081,6 грн.
  • На пособия 270 тыс. малообеспеченных семей в 2023 году предусмотрено 15,6 млрд грн. Средний размер — 4 814,6 грн.

Справка Finance.ua:

  • С 1 февраля 2023 года получатели субсидий должны сами пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги. Это решение отменило возможность безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии. Если субсидиант открыл счет в банке, то средства будут поступать непосредственно на его карту. Если счета нет — деньги будут приходить в «Ощадбанк».
  • В феврале 2023 года средний размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги в Украине составил 1 684 грн.
По материалам:
УНІАН
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