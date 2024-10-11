Кто и как может стать е-резидентом Украины — Finance.ua

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Кто и как может стать е-резидентом Украины

Личные финансы
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Кто и как может стать е-резидентом Украины
Кто и как может стать е-резидентом Украины
uResidency — это специальный статус, дающий право иностранцам зарегистрировать бизнес в юрисдикции Украины, получать доход за пределами Украины и автоматически платить налоги в Украине.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Для е-резидентов будут действовать специальные налоговые условия — всего 5% от суммы дохода.
Уже сегодня оформить е-резидентство могут граждане Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Список стран, граждане которых могут присоединиться к этой программе, будут постоянно расширяться.
Получить е-резидентство могут специалисты по разработке программного обеспечения, гейминга, образовательных технологий, медиа, креативной экономики, маркетинга, перевода, веб-дизайна, продаж, права, управления проектами, коммуникаций и т. д.
Как заявил на технологической конференции IT Арена министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, в первый год работы программы ожидается привлечь до 1 тыс. иностранцев. Они, по подсчетам Минцифры, будут генерировать дополнительный 1 млн долларов в год для украинского бюджета.

Как стать е-резидентом

На сайте https://e-resident.diia.gov.ua/ выложена последовательность действий:
  1. Оставить заявку на сайте или в мобильном приложении.
  2. Дождаться рассмотрения заявки.
  3. Посетить консульство Украины в своей стране для завершения процедуры.
  4. Получить личную электронную подпись, наладить свой бизнес и открыть онлайн банковский счет.

Подробнее об особом статусе е-резидента и первого партнера программы читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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