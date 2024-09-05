Кто и как будет принимать решение о предоставлении жилья — Finance.ua

Кто и как будет принимать решение о предоставлении жилья Сегодня 08:22 — Недвижимость

Кто и как будет принимать решение о предоставлении жилья

Жилищный фонд Украины распределяется по следующим категориям: частный жилищный фонд, жилищный фонд территориальных общин и государственный жилищный фонд. Исходя из этого, им будут распоряжаться те, кому он принадлежит: частные лица, соответствующие органы территориальных общин и государства.

Что касается частного жилья, то предлагается создать механизмы предоставления его тем, кто в этом нуждается, по договорам аренды социального жилья, что значительно расширит возможности как территориальных общин, так и государства в сфере обеспечения граждан жильем.

В документе есть статья 27, которая так и называется — «Социальное жилье». В части первой настоящей статьи указано, что «Лицам, в том числе нуждающимся в социальной защите, и другим категориям лиц, определенных этим и другими Законами Украины, предоставляется социальное жилье».

Из дальнейшего анализа документа следует, что это социальное жилье может быть как в собственности государства и территориальной общины, так и в частной.

Как гласит часть 7 статьи 27 законопроекта, «Обеспечение лиц социальным жильем может производиться путем заключения лицом договора аренды социального жилья частного жилищного фонда. Вместе с тем уплата платежей за аренду социального жилья частного жилищного фонда в зависимости от уровня дохода лица (семьи), домохозяйства и с учетом льгот и гарантий, определенных законами, осуществляется на основании договора аренды социального жилья в соответствии с законом».

Как именно должен реализоваться этот механизм на практике, непонятно. Скорее всего, его должен разработать Кабмин и профильные министерства после принятия закона.

Потому, как это будет все работать — сейчас спрогнозировать трудно. Однако попытка решить жилищную проблему путем привлечения частного жилого фонда похвальна, и, скорее всего, станет успешной при наличии гибкого и адекватного рынка механизма компенсации арендной платы владельцам жилья и одинаковых правил для всех игроков этого рынка.

Что касается того, кто именно будет принимать решение о предоставлении жилья нуждающимся, то здесь можно понять, что этим будут заниматься органы власти.

По крайней мере часть 2 статьи 27 цитируемого документа говорит следующее: «Социальное жилье из государственного жилищного фонда и жилищного фонда территориальных общин предоставляется лицам по договору аренды социального жилья на основании решения органа государственной власти, органа местного самоуправления».

То есть, по большому счету, здесь особо ничего не меняется — жильем и дальше будет распоряжаться его владелец — государство или территориальная община. Единственное, что добавляется — расширяется жилищный фонд, пользуясь частным жильем, если владельцев этого жилья устроят условия.

Также законопроект вводит такое понятие, как «Оператор доступного жилья». Как написано в части 1 статьи 24 законопроекта, «основной уставной деятельностью которых является строительство доступного жилья или осуществление управления таким жильем, или строительство и осуществление управления доступным жильем».

То есть можно прогнозировать, что распоряжаться социальным жильем, в том числе и частным, будут именно эти операторы. Опять же, как именно они будут сформированы и как именно будут осуществлять свою деятельность, пока неясно.

Каким конкретно будет механизм предоставления жилья и какие условия пропишут для желающих его получить — прогнозировать сейчас трудно, хотя законопроект предусматривает установление «принципов безбарьерности и доступности, справедливости и равного доступа каждого к жилью, прозрачности и общественному участию в реализации жилищной политики».

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