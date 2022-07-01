KSE Graduate Business School открывает обновленную онлайн МВА-программу! — Finance.ua
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KSE Graduate Business School открывает обновленную онлайн МВА-программу!

Фондовый рынок
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KSE Graduate Business School открывает обновленную онлайн МВА-программу! Мы одни из первых адаптировали образование к военной и послевоенной реальности и восстановлению украинской экономики. Это «МВА на передовой».
Обновленная программа стала более гибкой и адаптивной к социальным, экономическим и политическим вызовам нового времени. Мы сохранили качество и расширили возможности благодаря партнерству с одной из самых престижных бизнес-школ Европы и мира POLIMI Graduate School of Management, Милан. Совместно мы адаптировали международные бизнес-инструменты к украинским реалиям, наши студенты присоединятся к мощному украинскому и международному нетворкингу.
Программа будет включать в себя решение актуальных военных кейсов, получение знаний для стабилизации бизнеса в новых географических условиях, развитие навыков быть настоящим лидером и управления командой во время войны.
Учитывая тенденции Lifelong learning и заботясь о подходе Work-Life Balance, новая MBA в KSE Graduate Business School имеет модульную систему и создана по принципу дизайна МВА для себя. Это позволит выбирать курсы для приобретения и усиления тех компетенций, которые вам необходимы именно здесь и сейчас. Гибкость и быстрая адаптивность программы к существующим условиям позволяет делать паузы в обучении и держать в равновесии работу и личную жизнь студентов.
MBA-программа в KSE Graduate Business School ориентирована на менеджеров, которые видят будущее нашей страны и готовы активно приобщиться к его созданию. На тех, кто в каждой ситуации находит возможности вместо помех.
Старт уже 4 июля — успейте присоединиться!
Детали на сайте.
По материалам:
KSE
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