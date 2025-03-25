Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО) — Finance.ua

Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО) Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО)

Крюковский вагоностроительный завод провел испытание первого плацкартного вагона для «Укрзализныци». В прошлые годы предприятие занималось сборкой и поставками таких вагонов только на экспорт.

Об этом говорится в сообщении КВСЗ.

Отмечается, что этот вагон образца 2025 года принципиально новый. Оставлен только кузов модели 61−779. Что касается ходовых частей, тормозного оборудования, систем жизнеобеспечения, безопасности, внутреннего интерьера — это новые разработки.

КВСЗ уже имеет опыт сборки и поставки плацкартных вагонов в предыдущие годы для заказчиков из Казахстана, Таджикистана и т. д. Однако для «Укрзализныци» плацкартные вагоны не поставлялись.

Чем отличаются новые плацкартные вагоны

На предприятии отметили, что у новых вагонов принципиально новый интерьер в светлых цветах, как и хотели пассажиры. Максимально применены материалы из нержавеющей стали, улучшена обивка полок. Учтены пожелания пассажиров по поводу конфиденциальности — появились продольные перегородки, отделяющие боксы от прохода. Для удобной поездки пассажиров на верхних полках уменьшен размер багажной полки, чтобы человек мог сесть, воспользоваться столиком, который здесь есть и может служить для работы с гаджетами, размещения пищи и напитков. Для пассажиров на нижних полках устроен уютный мягкий уголок у окна, в спинке дивана есть удобная газетница, под полкой — вместительный ларь. Эргономика вагона — удобные лестницы для пассажиров на верхних полках, изогнутые перила, перегородки, встроенные ручки — все это призвано совершить путешествие для людей как можно удобнее, а еще — порадовать глаз и поднять настроение. Все пассажиры плацкартного вагона будут иметь индивидуальные светильники с регуляторами яркости и возможностью менять угол наклона, мягким спектром освещения, а также розетки с USB портами. Освещение салона — в плацкартном вагоне нет коридора, а есть сквозной проход. Он оборудован сплошной световой энергосберегающей линией.

Также отмечено, что в вагоне 58 пассажирских мест: девять шестиместных боксов и один четырехместный бокс. Боковых полок в нем нет, потому что вагоны имеют веерную дверь, которая открывается в обе стороны. Остаток места использован для обустройства шкафа с полками для хранения чистого белья или еще каких-то необходимых вещей. В традиционных купейных вагонах такого нет.

Первый вагон успешно прошел испытания по маршруту Кременчуг — Полтава — Кременчуг.

Діло По материалам:

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