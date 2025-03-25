Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО) — Finance.ua
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Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО)

Технологии&Авто
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Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО)
Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО)
Крюковский вагоностроительный завод провел испытание первого плацкартного вагона для «Укрзализныци». В прошлые годы предприятие занималось сборкой и поставками таких вагонов только на экспорт.
Об этом говорится в сообщении КВСЗ.
Отмечается, что этот вагон образца 2025 года принципиально новый. Оставлен только кузов модели 61−779. Что касается ходовых частей, тормозного оборудования, систем жизнеобеспечения, безопасности, внутреннего интерьера — это новые разработки.
Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО)
КВСЗ уже имеет опыт сборки и поставки плацкартных вагонов в предыдущие годы для заказчиков из Казахстана, Таджикистана и т. д. Однако для «Укрзализныци» плацкартные вагоны не поставлялись.

Чем отличаются новые плацкартные вагоны

  1. На предприятии отметили, что у новых вагонов принципиально новый интерьер в светлых цветах, как и хотели пассажиры. Максимально применены материалы из нержавеющей стали, улучшена обивка полок.
  2. Учтены пожелания пассажиров по поводу конфиденциальности — появились продольные перегородки, отделяющие боксы от прохода.
  3. Для удобной поездки пассажиров на верхних полках уменьшен размер багажной полки, чтобы человек мог сесть, воспользоваться столиком, который здесь есть и может служить для работы с гаджетами, размещения пищи и напитков.
  4. Для пассажиров на нижних полках устроен уютный мягкий уголок у окна, в спинке дивана есть удобная газетница, под полкой — вместительный ларь.
  5. Эргономика вагона — удобные лестницы для пассажиров на верхних полках, изогнутые перила, перегородки, встроенные ручки — все это призвано совершить путешествие для людей как можно удобнее, а еще — порадовать глаз и поднять настроение.
  6. Все пассажиры плацкартного вагона будут иметь индивидуальные светильники с регуляторами яркости и возможностью менять угол наклона, мягким спектром освещения, а также розетки с USB портами.
  7. Освещение салона — в плацкартном вагоне нет коридора, а есть сквозной проход. Он оборудован сплошной световой энергосберегающей линией.
Крюковский вагоностроительный завод презентовал первый плацкарт для «Укрзализныци»: как выглядит (ФОТО)
Также отмечено, что в вагоне 58 пассажирских мест: девять шестиместных боксов и один четырехместный бокс. Боковых полок в нем нет, потому что вагоны имеют веерную дверь, которая открывается в обе стороны. Остаток места использован для обустройства шкафа с полками для хранения чистого белья или еще каких-то необходимых вещей. В традиционных купейных вагонах такого нет.
Первый вагон успешно прошел испытания по маршруту Кременчуг — Полтава — Кременчуг.
По материалам:
Діло
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