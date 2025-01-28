Криптовалюты, которые определят следующее десятилетие: SOL, XRP и … — Finance.ua

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Криптовалюты, которые определят следующее десятилетие: SOL, XRP и …

Следующее десятилетие может стать эпохой нескольких выдающихся цифровых валют. Среди них — Solana (SOL) и Ripple (XRP), каждая из которых готова оказать значительное влияние. Но есть и другой претендент, который может присоединиться к их рядам. В этой статье рассматриваются эти влиятельные токены и причины, по которым они могут изменить будущее блокчейн-индустрии.

Инаугурация Трампа вызывает хаос на крипторынке: $XYZ готов к взлету на 99,900%

Инаугурация Дональда Трампа вызвала тектонический сдвиг на крипторынке, создав почву для беспрецедентного бычьего цикла. Пока крупные монеты показывают скромный двузначный рост, мем-коины захватывают внимание инвесторов.

Недавний рост PNUT на 4,500%? Взлет FRED на 6,000%? Это уже история. Эти монеты не выдержали давления продаж, оставив инвесторов с разочарованием. Но криптовалютный рынок не ждет слабых — появился новый гигант, готовый побить рекорды и продемонстрировать ошеломляющий рост на 99,900%.

$XYZ выходит на арену, чтобы уничтожить легенды мем-коинов

Встречайте $XYZ — первый в мире спортивный мем-коин для настоящих криптодегенов, которые жаждут прибыли в 1000 раз. Это токен для тех, кто живет азартом соревнований.

С приходом Трампа крипторынок готов к взрыву, и конкуренция становится жесткой. Только сильнейшие токены смогут выжить в этой беспощадной арене. Наступает эра криптоиндустрии для тех, кто готов принимать сложные вызовы.

Solana (SOL)

Solana (SOL) продемонстрировала значительные ценовые движения в последние месяцы. За неделю цена упала примерно на 10%, но за месяц увеличилась более чем на 22%. За последние шесть месяцев SOL вырос почти на 26%.

В настоящее время Solana торгуется в диапазоне от $222 до $266, с ближайшим уровнем поддержки около $203. Если импульс роста возобновится, цена может пробить сопротивление в районе $291 и достичь уровня $335.

Технические индикаторы показывают, что SOL находится в зоне перепроданности, с RSI на уровне 17 и стохастиком около 10. Это указывает на потенциальный отскок, если интерес покупателей возрастет.

Ripple (XRP)

XRP торгуется в диапазоне от $2.83 до $3.29. Несмотря на падение на 5.84% за неделю, за последний месяц XRP вырос на 29.68%, а за шесть месяцев — на 342.59%.

Уровни сопротивления находятся на отметках $3.56 и $4.01. Прорыв этих уровней может привести к значительному росту. RSI на уровне 12.28 также указывает на перепроданность, что может предвещать отскок.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) снизился на 11% за неделю, но остался стабильным за месяц. За последние шесть месяцев ADA вырос почти на 119%. В настоящее время его цена колеблется в диапазоне от $0.90 до $1.05.

RSI на уровне 15.40 и стохастик 13.14 свидетельствуют о возможном восстановлении. Если ADA преодолеет сопротивление в $1.15, это может привести к росту на 10%.

Bitcoin (BTC)

Цена биткоина выросла на 49.70% за шесть месяцев. За последний месяц она увеличилась на 5.25%, но за неделю снизилась на 2.24%. В настоящее время BTC торгуется в диапазоне от $98,330 до $108,166.

Технические индикаторы, такие как RSI (16.54) и стохастик (13.61), указывают на перепроданность, что может сигнализировать о скором отскоке. Если BTC преодолеет сопротивление в $113,676, возможен значительный рост.

Вывод

Хотя SOL, XRP, ADA и BTC формируют будущее, XYZVerse (XYZ) выделяется как спортивный мем-коин, объединяющий фанатов и нацеленный на масштабный рост.

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