Крупный инвестор заработал $47,5 миллиона на новой криптовалюте! — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Крупный инвестор заработал $47,5 миллиона на новой криптовалюте! Сегодня 14:32 — Криптовалюта

Крупный инвестор заработал $47,5 миллиона на новой криптовалюте!

Один из инвесторов сделал смелую ставку, вложив средства в новую криптовалюту на этапе ее запуска. Этот ранний шаг превратился в ошеломляющую прибыль в $47,5 миллиона. Этот неожиданный успех привлек внимание многих. Какие стратегии привели к такому значительному результату, и что другие могут извлечь из этого примера?

XYZVerse: Лучшая новая мем-платформа, которую нельзя пропустить!

XYZ — это ваш эксклюзивный пропуск в революцию, где спорт сочетается с мем-культурой. XYZ является ключевым элементом экосистемы XYZVerse, которая позволяет пользователям извлекать выгоду из растущего спроса на мем-койны.

Представьте себе: Polymarket достиг $1 миллиарда торгового объема во время выборов в США. Теперь добавьте к этому хайп мем-койнов и азарт спортивных ставок. XYZVerse продолжает расширяться, а ваши награды растут с каждым днем!

XYZVerse был официально признан «Лучшим новым мем-проектом», что подчеркивает его огромный потенциал.

Мем-койны — это безоговорочные чемпионы криптомира, и XYZ готов сокрушить конкурентов. Потенциальная доходность может достичь 7900% к моменту генерации токенов (TGE). Забудьте про рост BOME на 5000% или WIF на 1000% — XYZ готов превзойти всех!

С предстоящими листингами на крупнейших CEX и DEX платформах, надежной защитой в виде аудированных смарт-контрактов и полностью проверенной командой, XYZ опережает рынок. Получите преимущество раннего инвестора, пока другие только собираются на старт!

Монета MELANIA взлетела: новая звезда криптовалют с огромным потенциалом

Монета MELANIA произвела фурор на криптовалютном рынке, увеличив свою стоимость на 53% всего за несколько часов после запуска. Начав с цены $11,36, эта новая криптовалюта имеет общий объем предложения в 1 миллиард монет. Рыночная капитализация MELANIA уже превысила $1,6 миллиарда, что позволило ей войти в топ-100 криптовалют.

Интересно, что MELANIA не имеет никаких связей с политическими кампаниями или государственными структурами. Распределение монет выглядит следующим образом:

35% выделено команде;

выделено команде; 20% — сообществу;

— сообществу; 20% — в резерв;

— в резерв; 15% — для публичных продаж;

— для публичных продаж; 10% — для обеспечения ликвидности.

Проект обеспечивает прозрачность благодаря полному периоду вестинга в 13 месяцев.

Инвесторы уже получают огромные прибыли. Согласно данным Lookonchain, один из инвесторов использовал два кошелька для покупки MELANIA и заработал $47,5 миллиона. Например:

С одного кошелька он потратил 2100 SOL (примерно $560,000), купив 1,52 миллиона MELANIA, и продал их за $11,5 миллиона, получив $11 миллионов прибыли.

С другого кошелька он потратил 800,000 USDC на покупку 3,84 миллиона MELANIA, продал половину за $16,45 миллиона, а остаток монет оценивается в $20,85 миллиона.

Этот стремительный рост делает MELANIA привлекательным вариантом для текущего рынка. С прозрачным подходом и успешным выходом на рынок, MELANIA может конкурировать с другими топовыми криптовалютами.

Такие альткоины, как MELANIA, демонстрируют перспективы, но XYZVerse (XYZ) выделяется как мем-койн, объединяющий фанатов спорта в единой экосистеме и нацеленный на рост в 20 000% во время бычьего рынка 2025 года.

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