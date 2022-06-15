Крупнейший в мире производитель ветровых турбин разрывает специальный инвестконтракт с россией — Finance.ua

Крупнейший в мире производитель ветровых турбин разрывает специальный инвестконтракт с россией

Крупнейший в мире производитель ветровых турбин разрывает специальный инвестконтракт с россией

Первая европейская компания — датская Vestas — решила разорвать специальный инвестконтракт с россией после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что датская Vestas начала соответствующие переговоры с Минпромторгом россии и планирует до августа закрыть завод по производству лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновске.

"Vestas планирует до 31 июля закрыть ульяновский завод по производству лопастей для ВЭС.

Предприятие расторгло договоры с поставщиками. Часть сотрудников завершают работы, другие увольняются. Завод выполнил план на 2022 год, но нет контракта на 2023 год", — пишет газета со ссылкой на источники.

Сообщается, что российский менеджмент Vestas уже начал неофициальные переговоры с Минпромторгом россии о досрочном расторжении специального инвестконтракта.

«Вестас меньюфекчуринг рус» подписала СПИК в 2018 году сроком на восемь лет, вложив в производство более 2 млрд рублей. Штатная численность завода — 443 человека. До сих пор в России СПИК разрывался только один раз, когда в 2020 году «Новомедика» отказалась от запуска фармацевтического завода.

Vestas еще в марте сообщила, что приостанавливает участие в проектах в россии, а в начале апреля объявила о выходе из страны.

Проблема с поставками ветротурбин нарушает проект ВЭС «Фортума» в Волгоградской и Самарской областях на 253 МВт.

Площадка под строительство готова, но неясно, что делать с лопастями, гондолами и башнями, находящимися на складах", — пишет издание.

«Фортум» должен запустить ВЭС 1 декабря, но имеет право запросить отсрочку на два года или отказаться от проекта. В столь ограниченные сроки найти другого поставщика оборудования объемом 250 МВт с учетом требований по локализации (65%) невозможно, считает гендиректор «Акта консалт» Анатолий Копылов.

Единственный вероятный поставщик в россии — «Новавинд» (входит в «Росат»), но ему придется удвоить производственные мощности, а денежные условия такового соглашения будут, вероятнее всего, «тяжелыми», отмечает аналитик.

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