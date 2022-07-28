Крупнейший производитель лифтов Otis в мире продает свой бизнес в рф — Finance.ua
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Крупнейший производитель лифтов Otis в мире продает свой бизнес в рф

Фондовый рынок
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Американская компания по производству подъемного оборудования Otis приняла решение продать бизнес в россии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
Otis продаст 100% доли бизнеса Ice Development.
«Тщательно изучив глобальные влияния и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил, мы пришли к выводу, что право собственности Otis на наш бизнес в России больше не является устойчивым», — говорится в сообщении.
Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.
«Мы по-прежнему надеемся на восстановление мира и стабильности в регионе. Мы продолжим вносить свой вклад в текущие усилия по оказанию помощи и гуманитарной помощи в Украине», — отметили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что компания IKEA продаст все свои российские фабрики и сократит штат сотрудников на собственных производствах. Такое решение было принято, поскольку шведский производитель мебели не видит возможности возобновить продажи в рф в обозримом будущем.
По материалам:
РБК-Україна
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