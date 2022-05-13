Крупнейший производитель легковых автомобилей в Украине возобновляет работу завода — Finance.ua

«С мая официальный дистрибутор возобновил прием заказов на автомобили ŠKODA. Официальный срок поставки будет составлять до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше», — говорится в сообщении.
Отмечается, что завод в селе Соломоново снова заработает в июне.
Как сообщается, для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24 февраля 2022 года.
В начале марта завод Еврокар временно приостановил производство и отгрузку автомобилей в связи с вторжением российской армии в Украину. На базе завода действовал один из самых больших хабов приема гуманитарных грузов из стран ЕС.
Является одним из самых крупных производителей легковых автомобилей в Украине. Доля завода в общем объеме производства легковых автотранспортных средств в 2020 году составляла 80,6%. Производственные мощности завода — 80 тыс. автомобилей в год (SKD сборка — 30 тыс. авто, CKD производство — 50 тыс. авто в год) с потенциалом для дальнейшего расширения мощностей. На производственной площадке имеется железнодорожный терминал, способный выполнять транспортировку в страны ЕС и СНГ.