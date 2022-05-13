Крупнейший производитель легковых автомобилей в Украине возобновляет работу завода — Finance.ua

Крупнейший производитель легковых автомобилей в Украине возобновляет работу завода

Сегодня 17:19 — Фондовый рынок

Крупнейший производитель легковых автомобилей в Украине возобновляет работу завода

На Закарпатье завод компании «Еврокар» — официальный дистрибьютор автомобилей ŠKODA в Украине — возобновил прием заказов и в июне запускает производство.

«С мая официальный дистрибутор возобновил прием заказов на автомобили ŠKODA. Официальный срок поставки будет составлять до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше», — говорится в сообщении.

Читайте также Авто сломалось за границей: какую службу вызвать

Отмечается, что завод в селе Соломоново снова заработает в июне.

Как сообщается, для приобретения также доступны автомобили на складе, которые были в наличии до 24 февраля 2022 года.

В начале марта завод Еврокар временно приостановил производство и отгрузку автомобилей в связи с вторжением российской армии в Украину. На базе завода действовал один из самых больших хабов приема гуманитарных грузов из стран ЕС.

Является одним из самых крупных производителей легковых автомобилей в Украине. Доля завода в общем объеме производства легковых автотранспортных средств в 2020 году составляла 80,6%. Производственные мощности завода — 80 тыс. автомобилей в год (SKD сборка — 30 тыс. авто, CKD производство — 50 тыс. авто в год) с потенциалом для дальнейшего расширения мощностей. На производственной площадке имеется железнодорожный терминал, способный выполнять транспортировку в страны ЕС и СНГ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.