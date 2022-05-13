Авто сломалось за границей: какую службу вызвать — Finance.ua

Авто сломалось за границей: какую службу вызвать

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Авто сломалось за границей: какую службу вызвать, freepik.com

Многие украинцы, убегая от взрывов, ракет, оккупантов и войны в целом, спешно уехали за границу на собственных автомобилях. Однако далеко не все выехавшие понимают, что делать за границей, если машина заглохла на дороге.

Что делать, если машина сломалась в Европе, рассказываем в новом материале

Если ваша машина сломалась, а поблизости нет полиции или местных, которые могут помочь с эвакуаций авто до СТО, нужно самостоятельно звонить в службу эвакуаторов.

+48 (727) 84-25-47. Сервис эвакуаторов Twoja Laweta PL — работают в Польше и других странах (Германия, Швеция, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Дания, Чехия, Норвегия). Цены 60 злотых за эвакуацию легкового автомобиля в Польше. Номер телефона в Польше:

Польша

Сервис Pomoc Drogowa могут не только эвакуировать автомобиль, но и привезти топливо, и отремонтировать, и из канавы вытащить. Работают круглосуточно. Цена на эвакуатор от 180 злотых в Варшаве.

Литва

У литовцев с эвакуацией авто одновременно и попроще, и посложнее. У местных есть обязательное автострахование, покрывающее все расходы на эвакуатор. Что-то случилось — звонят в страховую и там все организуют. Иностранцам нужно самим организовывать себе спасение.

+37064022220. Сервис с круглосуточной поддержкой Sos24 . Номер телефона:

Также существует сайт с объявлениями от разных техслужб. Обратите внимание, что техслужба при эвакуации не ищет СТО, она отвезет ваше авто туда, куда вы сами укажете. То есть — поиск места ремонта ложится на ваши плечи.

Германия

Здесь существует служба, помогающая с эвакуацией авто по всей стране — ADAC. С ними нужно заключить договор. После эвакуации специалисты смогут отвезти на СТО и починить машину. Также ADAC имеет приложение для заказа помощи.

Для украинцев сейчас оказывают экстренную помощь бесплатно. Детали здесь (информация на украинском внизу страницы).

Если вам не удалось дозвониться в ADAC, вот еще сервис для вызова эвакуатора — abschlepp-wagen24.de/ . Номер телефона +49-1590-3919970. Цены от 15 евро за эвакуацию легкового автомобиля в Германии.

Венгрия

+36 30 747 9331. Говорят по-английски. Сервис Automentes . Работают 24/7. Цены от 20 тыс. форинтов для легкового авто, а если поездка на дальние расстояния, то цены от 200 форинтов/км. Номер телефонаГоворят по-английски.

+36 20 565 7316. Сервис Automento . Работают 24/7. Цены от 8 тыс. форинтов в Будапеште, если поездка на дальние расстояния или из сельской местности, то цены от 150 форинтов/км. Номер телефона

Чехия

Сервис www.odtahovkanonstop.cz . Номера телефонов 777155150 или 777156150. Цены от 20 крон за 1 км пути при заказе маленького эвакуатора. Также есть фиксированный тариф по Праге для комплексной эвакуации — 1500 крон за маленький эвакуатор и 1800 крон за большой. За ночное время принимают доплату 200 крон. Специалисты говорят на немецком и английском.

Обещают скорую эвакуацию авто с места ДТП или поломки (20-30 мин после звонка). Но стоит помнить, что это касается доступных мест (зависит от размера города, времени суток, загруженности компании и т.п.).

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