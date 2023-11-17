Крупнейший логистический комплекс Западной Украины PORT предлагает доходность 11−13% годовых при инвестициях от $71 000 — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Крупнейший логистический комплекс Западной Украины PORT предлагает доходность 11−13% годовых при инвестициях от $71 000 Сегодня 10:35 — Фондовый рынок

Крупнейший логистический комплекс Западной Украины PORT предлагает доходность 11−13% годовых при инвестициях от $71 000

PORT — крупнейший логистический центр Западной Украины площадью 77 000 м². Это первый логистический центр во Львове mixed-used формата со складскими, торговыми, производственными и офисными помещениями. Комплекс удачно расположен на въезде в город, всего в 900 м от кольцевой дороги с прямым заездом с ул. Зеленой. Среди резидентов комплекса лидеры в своих отраслях — MEEST, ЖЖУК, Golden Tile, Omega, ИТС, Днепр М, ТОМ, Подорожник и другие.

В этом проекте есть возможность получать доходность 11−13% годовых в долларах при инвестициях всего от $71 000. Преимуществами такого инвестирования являются, во-первых, пассивные инвестиции, поскольку управляющая компания, занимающаяся всеми операционными процессами от поиска арендатора до эксплуатации помещений, инвестор получает постоянный стабильный доход и финансовые отчеты. А во-вторых, такой тип инвестиций имеет минимальные амортизационные затраты по сравнению с любыми другими типами недвижимости, такими, как жилая или коммерческая. Более того, капитализация вашей недвижимости, находящейся в вашей собственности, постоянно увеличивается, поскольку на рынке нет альтернативных проектов такого уровня. Проект пользуется постоянным стабильным спросом в том числе от крупных национальных компаний.

Операционный штиль

Как сообщили «МинФин» в PORT, инвесторы получают стабильный пассивный доход и почти не вмешиваются в операционку. Ведь всю работу выполняет управляющая компания Alterra Group, в портфеле которой несколько громких промышленных проектов в Украине: Palo Alto (Киев), PROSTIR (Львов), Joule (с Святопетровское, Киевская область), JAM (с Гостомель, Киевская область) и другие.

Управляющая компания занимает все операционные процессы: от поиска арендаторов до обслуживания их потребностей. Это означает, что инвестору не нужно тратить время и усилия на управление и эксплуатацию недвижимости или искать арендаторов. Инвесторы следят за работой своего помещения прямо из своего смартфона через приложение.

Производственно-складская или жилая недвижимость?

А может, апарт-отели? Куда инвестировать?

PORT имеет уникальную концепцию и полностью изменил правила игры в сфере складских помещений. Производственно-складская недвижимость — это современные инвестиции. Она имеет преимущества над жилой недвижимостью — большую доходность, низкие амортизационные расходы, лучшую капитализацию и отсутствие операционной вовлеченности. Если сравнивать с апарт-отелями или схожей недвижимостью, то в PORT обещают доходность в 11−13% годовых в $. И в отличие от апарт-отелей это реальная доходность, что подтверждается стабильным спросом со стороны арендаторов.

Количество инвестиционных лотов ограничено.

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PORT По материалам:

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